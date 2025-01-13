"أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" يختتم فعالياته بحماس جماهيري في نسخته الثالثة

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الشارقة، 13 يناير 2025
اختتم "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" فعاليات نسخته الثالثة أمس (الأحد)، بعد أن انطلق يوم الجمعة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. وقد نظمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة هذا الحدث المميز بمشاركة 145 لاعباً محترفاً في رياضة "الفوت جولف"، إلى جانب 22 من أساطير كرة القدم الدولية.
بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف:
على مدار يومين، شهدت بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف منافسة حماسية بين 145 لاعباً محترفاً من حول العالم. وتمكن الصربي سامو ماروسينيتش من انتزاع المركز الأول في الترتيب العام، فيما جاء الإنجليزي بن كلارك في المركز الثاني، والإسباني ساندرو فيليبي في المركز الثالث.
نهائي كأس "جولة الأساطير للبادل":
أُقيمت المباريات النهائية لكأس "جولة الأساطير للبادل" يوم أمس، 12 يناير 2025، حيث شهدت هذه البطولة في رياضة البادل تنافساً شرساً بين أساطير كرة القدم، مثل فرانشيسكو توتي، وعصام الحضري، وبابو غوميز، وأليساندرو كوستاكورتا، وغيرهم من النجوم الدوليين. وقد حقق فريق فنسنت كانديلا وكريستيان بانوتشي، المركز الأول، بينما جاء إنريكو أنوني وداريو ماركولين في المركز الثاني.
"ليلة النجوم":
في 11 يناير 2025، استمتع الجمهور بمباراة "ليلة نجوم الكرة" الشهيرة، وهي مباراة كرة قدم بنظام 6 ضد 6 جمعت بين أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ. وتمكن الفريق الأزرق بقيادة فرانشيسكو توتي من تحقيق فوز مميز بنتيجة 11-9 على الفريق الأبيض بقيادة ريفالدو. لم تكن المباراة مجرد استعراض للمهارات المذهلة، بل كانت احتفالاً بالصداقة والروح الرياضية.
قبل المباراة، أُتيحت للجماهير فرصة استثنائية للقاء نجومهم المفضلين خلال جلسة خاصة لمقابلة الجمهور والتوقيعات. وقد سمح هذا التفاعل الخاص للحضور بالتقاط لحظات لا تُنسى من خلال الصور والحصول على توقيعات اللاعبين، مما خلق ذكريات مميزة للجميع.
رؤية الشارقة للسياحة الرياضية والثقافية
لا يقتصر "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" على كونه احتفالاً بالتميز الرياضي، بل يُبرز أيضاً مكانة الشارقة المتزايدة كوجهة رائدة للفعاليات العالمية. من خلال تنظيم فعاليات مثل كأس "جولة الأساطير للبادل"، و"ليلة النجوم"، و"بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف"، تستمر الشارقة في جذب الاهتمام الدولي وتعزيز تفاعل المجتمع.
أبرزت النسخة الحالية التزام الشارقة بتعزيز الرياضات الجديدة والاستثنائية، مما يرسخ سمعتها كوجهة عالمية للسياحة الرياضية. وقد حظي الحدث باهتمام ومشاركة واسعة، مما يعكس قدرة الإمارة على استضافة فعاليات دولية مرموقة بكل تميز.
نظرة مستقبلية
مع اختتام "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة"، يُشجّع الزوار والمشاركون على استكشاف مجموعة واسعة من الأنشطة والمعالم السياحية التي تقدمها الإمارة. من الجولات الثقافية إلى المناظر الطبيعية الخلابة، تقدم الشارقة تجربة مميزة تمزج بين التراث والابتكار.
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