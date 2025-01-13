مطار الشارقة يستقبل أكثر من 17.1 مليون مسافر في 2024 مسجلًا نموًا بنسبة 11.4%

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة، ×× يناير 2024 -
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق نتائج قياسية في عمليات مطار الشارقة لعام 2024، مواصلًا تسجيل أداء نوعي متصاعد في حركة السفر والطيران والشحن، وبما يعكس نجاح إمارة الشارقة في ترسيخ موقعها الريادي باعتبارها وجهة مثلى ومفضلة للسفر والسياحة وإطلاق الأعمال الاقتصادية.
أكثر من 17.1 مليون مسافر
وفي سياق أبرز هذه النتائج، بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار الشارقة على مدار العام الماضي 17,101,725 مسافرًا مقارنة بإجمالي 15,356,212 مسافرًا في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا جديدًا في حركة المسافرين بلغت نسبته 11.4%، في حين ارتفع إجمالي رحلات الطيران إلى 107,760 رحلة مقارنة بعدد 98,433 رحلة في 2023 وبما يعادل نسبة نمو في حركة الطيران تبلغ 9.5.%.
وفيما يتعلق بحركة مناولة البضائع وعمليات الشحن الجوي والبحري، حقق حجم مناولة البضائع ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 38.6%، حيث بلغ 195,909 طنًا مقارنة بإجمالي 141,358 طنًا في 2023، بينما تعامل المطار مع 14,035 طنًا ضمن عمليات الشحن الجوي البحري.
مكانة راسخة كمحور عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية
وأكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن النتائج الإيجابية والقياسية التي حققها مطار الشارقة على صعيد الأداء الرئيسي والمبادرات المنفذة والإنجازات المؤسسية، تعكس مكانته الراسخة كمحور عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وتجسد رؤية تطويرية تضع في أولوياتها تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة لتجربة سفر رائدة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027. وأشار إلى أن الهيئة تُكرّس كافة إمكاناتها ومواردها لتحقيق التطوير المستمر في خدمات المطار، وتحديث مرافقه، وتعزيز العمليات التشغيلية وتمكين مبادئ الاستدامة، بما يدعم منهجية الإمارات المستقبلية لقطاع الطيران، فضلاً عن التوسع في شبكة الشركاء من شركات الطيران والشحن، وإطلاق وجهات سفر جديدة تلبي تطلعات المتعاملين.
انعكاس حقيقي للمستوى البارز الذي باتت تحتله مدن ومناطق الشارقة على الصعيد السياحي والاقتصادي والاستثماري
من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: "يمثل تسجيل مطار الشارقة لنمو قياسي في حركة المسافرين نجاحًا يواكب جهود إمارة الشارقة نحو توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح والمقيمين على أرضها، وهو انعكاس حقيقي للمستوى البارز الذي باتت تحتله مدن ومناطق الشارقة على الصعيد السياحي والاقتصادي والاستثماري، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وعمل حكومي متقدم، ومتانة تشريعية ضامنة".
7 وجهات جوية جديدة للمسافرين
كما وسع مطار الشارقة من شبكة الرحلات الجوية الجديدة للمسافرين خلال عام 2024 من خلال إضافة 7 وجهات مباشرة إلى عواصم ومدن عالمية مختلفة، حيث دشنت العربية للطيران خطوطها المباشرة عبر مطار الشارقة إلى كل من العاصمة وارسو ومدينة كراكوف في بولندا، والعاصمة أثينا في اليونان، والعاصمة فيينا في النمسا، وماليه عاصمة جزر المالديف، فيما أطلقت أويا للطيران رحلات مباشرة من وإلى مدينة طرابلس الليبية.
6 شركات طيران دولية جديدة عبر مطار الشارقة
خلال عام 2024، ارتفع عدد شركات الطيران الدولية التي ترتبط بمطار الشارقة لتنفذ رحلاتها لنقل المسافرين إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، حيث بدأت 6 شركات جديدة تدشين رحلاتها عبر مطار الشارقة خلال العام 2024 وهي شركة فلاي جنة الباكستانية، وأور العراقية، وأويا الليبية، وأي جيت التركية، وناس السعودية، والخطوط الجوية العراقية.
تعزيز رحلات الشحن الجوي
ونجحت هيئة مطار الشارقة الدولي في تتويج جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمطار، ورفع قدرته على تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي، حيث أضافت مجموعة جديدة من شركات الطيران مطار الشارقة إلى وجهات الشحن الجوي عبر تسيير رحلات يومية وأسبوعية من وإلى الشارقة، من بينها شركة الخطوط الجوية الكينية التي بدأت الشحن من وجهات متنوعة في كينيا والصومال وتنزانيا، فيما أطلقت شركة خدمة الطرود المتحدة (UPS) رحلات أسبوعية من الشرق الأقصى مرورًا بمطار الشارقة إلى أوروبا، كما بدأت شركة طيران تنزانيا رحلاتها المنتظمة من مدينة دار السلام عبر كينيا وصولًا إلى الشارقة، وأما الشركة القطرية للشحن الجوي فقد دشنت رحلاتها ما بين الشارقة والدوحة لنقل حمولات البضائع بين المدينتين، وبالمثل استهلت شركتان مصريتان عمليات شحن البضائع من مطار القاهرة الدولي بشكل رئيسي إلى مطار الشارقة.
دعم مشاريع الأمن الغذائي
وضمن أهدافها الاستراتيجية لدعم المشاريع الاستراتيجية لحكومة الشارقة في قطاع الأمن الغذائي المستدام، استقبل مطار الشارقة خلال العام الماضي 13 رحلة جوية مخصصة لاستيراد 2200 بقرة من خارج الدولة لصالح دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة التي تدير مشروع الأبقار في مزرعة مليحة للألبان.
مشاركات محلية ودولية فاعلة
سجلت هيئة مطار الشارقة الدولي خلال العام الماضي حضورًا لافتًا ومميزًا في العديد من الفعاليات والمناسبات ذات العلاقة بقطاع السفر والطيران والسياحة داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار جهودها الرامية للتعريف بمنظومة خدماتها الرائدة وإبراز مشاريعها الجديدة وتعزيز السمعة المؤسسية للمطار وإطلاع الجمهور على وجهات السفر، مما يسهم في رفع ثقة وولاء المسافرين به كخيار مفضل للسفر.
شاركت الهيئة تحت مظلة "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، وبحضور مشترك مع وكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا" وشركة العربية للطيران، في معرض بورصة برلين الدولي خلال مارس 2024. كما سجلت الهيئة حضورًا مميزًا في معرض سوق السفر العالمي بلندن، الذي يُعد إحدى أبرز المنصات الدولية لتبادل الأفكار والرؤى بين قادة وخبراء صناعة السفر والسياحة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة في الدورة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي بدبي في مايو 2024، مما يعكس التزامها بالتواصل مع الشركاء الدوليين وتعزيز مكانة الشارقة في قطاع السفر والسياحة.
زيارات خارجية مثمرة
وفي إطار سعي الهيئة إلى مواكبة أحدث الابتكارات والممارسات التطويرية في قطاع البنية التحتية للمطارات، أجرى وفد برئاسة سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي زيارة إلى معرض ومؤتمر محطة الركاب في فرانكفورت بألمانيا في أبريل 2024، والذي يركز على تصميم وتشغيل المطارات، كما أجرى فريق هندسي برئاسة سعادة رئيس الهيئة زيارة شاملة إلى إيطاليا تضمنت الاجتماع مع الشركة الاستشارية المشرفة على مراجعة تصاميم مشروع التوسعة لمبنى المسافرين الجديد ومحطة المرافق المركزية في المطار، بهدف متابعة تطورات سير العمل في المشروع.
شراكات استراتيجية تعزز الخدمات
حرصت هيئة مطار الشارقة الدولي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والشركات الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، ومن ذلك إبرام مذكرة تفاهم مستوى الخدمة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بقسم شرطة مطار الشارقة، بهدف تحديد وتطوير مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين عبر مطار الشارقة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتوريد 67 جهازًا للتفتيش الأمني بالأشعة السينية والكشف عن المواد المحظورة، لتعزيز إجراءات المطار في خدمات الفحص والتفتيش الأمني في مختلف المنافذ.
ترسيخ الحوكمة المؤسسية
على صعيد العمل المؤسسي، سجلت هيئة مطار الشارقة الدولي نجاحات نوعية لترسيخ التزامها بمبادئ ومعايير الاستدامة والجودة والصحة والسلامة في مطار الشارقة، من خلال نيل شهادات تميز جديدة وإضافة اعتمادات توثق جهودها في مجال الارتقاء بكفاءة العمليات وتميزها، حيث حصلت الهيئة على اعتماد "وجهة صديقة للطفل والعائلة" من قبل مكتب الشارقة صديقة للطفل، وذلك سعيًا لاستدامة إمارة الشارقة كأول إمارة صديقة للطفل والعائلة في المنطقة، كما تم تكريم الهيئة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، تقديرً لالتزامها بتطوير بنيتها التحتية ضمن إطارة مبادرة "بناء مطارات أفضل" مؤكدة ممارسات المطار نحو الاستدامة ورؤيتها لتكون من المطارات الصديقة للبيئة.
إلى جانب ذلك أنجزت الهيئة إجراءات تجديد اعتماد معيار إدارة الوثائق والسجلات (30301)، وكذلك تجديد مواصفات نظام الإدارة المتكامل في شهادات الآيزو 9001 و14001 و45001، والذي يهدف على توحيد معايير الجودة المتعددة في إطار واحد يمكن الهيئة من تعزيز مبادئ الكفاءة والامتثال وحوكمة الأداء في مختلف جوانب عمليات الهيئة.
كما جددت الهيئة سلسلة شهادات ميثاق خدمة المتعاملين (ISO 10002 وISO 10001 وISO10003)، وهي المعايير التي تهدف إلى تعزيز رضا العملاء من خلال إجراءات فعالة للخدمات المقدمة للمتعاملين ومعالجة الشكاوى.
مبادرات مجتمعية داعمة
ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة الابتكار لدى الطلبة وتعزيز التنافسية فيما بينهم، كرمت الهيئة خريجي الدفعة الثانية من طلبة الجامعات المشاركين في مبادرة "أجيال واعدة" والتي نظمتها بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبدعم من الشركاء، من جانب آخر كرمت الهيئة الفائزين في برنامج "لأننا نهتم" المصمم لرصد آراء المتعاملين ومقترحاتهم عن مستوى خدمات المطار، وبما يسهم في تحسين تجربة سفر المتعاملين.
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