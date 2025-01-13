XTB تُواصل توسُعها العالمي بقوة بحصولها على تراخيص جديدة في إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة

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) الامارات العربية المتحدة – دبي – ١٣ يناير ٢٠٢٥
XTB العالمية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والمتخصصة في إتاحة الوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال منصة استثمار متطورة وتطبيق للجوال مبتكر؛ تَسعد شركتنا أن تُعلن حصولها على ترخيصين جديدين. يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تُمهد الطريق أمام XTB لفتح آفاق جديدة؛ من خلال إطلاق عملياتها في السوق الإندونيسي وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.
تُعتبر XTB من أبرز تطبيقات الاستثمار في أوروبا، وتسعى حاليًا لتبرز وجودها أكثر ليشمل أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا. ويُعد حصول الشركة على التراخيص الجديدة في كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة خطوة استراتيجية في إطار تحقيق طموحاتها بالتوسع عالميا.
XTB تعزز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط
نجحت XTB في الحصول على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة؛ مما يساعدها على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماتها المقدمة للعملاء في المنطقة. كما يشكل هذا الترخيص خطوة محورية لافتتاح مكتب جديد لها خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة في دبي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من بين أفضل وأسرع الأسواق نموًا لـ XTB من حيث الإيرادات التشغيلية. ففي الربع المالي الثالث من عام 2024 ، حققت الشركة زيادة ملحوظة بلغت 44.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
انطلاقة وشيكة لـ XTB في السوق الإندونيسي
في تصريح له، أعرب عُمر أرناؤوط، الرئيس التنفيذي لـ XTB عن تفاؤُله بالحصول على الترخيص قائلاً، "بالطبع، يمثل هذا الترخيص نقله نوعية للشركة، ويجعلنا على بُعد خطوة من إطلاق عملياتنا في إندونيسيا". وتابع "أمضينا شهورًا من العمل المكثف لضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية واستكمال التحضيرات التقنية، لنكون مستعدين لتقديم خدماتنا المتميزة في هذا السوق الواعد. ونتطلع إلى بدء عملياتنا هناك خلال النصف الأول من عام 2025."
المنتجات الجديدة دفعة قوية لتعزيز الميزة التنافسية
يشكل الحصول على تراخيص جديدة تتويجًا لعام استثنائي مليء بالنجاحات والإنجازات لـ XTB. فقد شهد عام 2024 إطلاق الشركة لمجموعة من المنتجات المبتكرة، مما عزز مكانة تطبيقها الاستثماري كواحد من أكثر التطبيقات تنافسية في السوق. حيث يوفر خيارات استثمارية متنوعة مع سهولة الوصول إلى الأسواق المالية، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الطموحين الساعين إلى حلول مبتكرة تلبي تطلعاتهم.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يكون عام 2025 محطة رئيسية لتحقيق نقلة نوعية في ريادة تطوير المنتجات. حيث تخطط XTB خلال الربع الأول لإطلاق محفظة افتراضية مزودة ببطاقة مُتعددة العملات في الأسواق الأوروبية، مع الإعلان عن مبادرات جديدة في الأسابيع الأولى من العام الجديد.
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