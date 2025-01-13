مجموعة متكاملة من الأدوات الرقمية من جودادي للشركات السعودية

MENAFN - Asdaf News) قدّم جودادي مجموعة متكاملة من الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي لدعم الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة بزيادة نمو مبيعاتها مع بداية العام الجديد. وتوفر المنصة حلولاً رقمية من شأنها تبسيط عمليات التجارة الإلكترونية وتحسين استراتيجيات التسويق وترسيخ حضور العلامات التجارية في سوق شديد التنافسية. وتتيح هذه الحلول للشركات تحقيق معدلات تفاعل أكبر مع الزوار وتحويلهم إلى عملاء فعليين والوصول إلى عملاء جدد في مختلف أنحاء المنطقة.

استراتيجيات تسويقية مخصصة لدعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لطالما شكّلت مواسم الأعياد بالنسبة إلى الشركات في المنطقة فرصة مهمة لتعزيز إيراداتها، لذا حرصت جودادي على تطوير أدوات بهدف مساعدة العلامات التجارية المحلية للاستفادة من الإمكانات الكاملة لمواسم التسوق خلال العام، بما في ذلك أوقات الذروة. ويمكن للشركات من خلال متجر جودادي الإلكتروني إطلاق مواقع للتجارة الرقمية بكل سهولة، والتي تتميز بخيارات الدفع المحلية بالعديد من العملات وسهولة استخدامها، مما يمكّنها من تلبية احتياجات العملاء المتنوعة على مدار العام، لا سيما خلال فترات الأعياد التي تنتعش فيها حركة التسوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى جودادي:“ينبغي على الشركات تلبية الاحتياجات الفردية للعملاء، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن ثقافات متنوعة، وهذا ما توفره الأداة سهلة الاستخدام لمتجر GoDaddy الإلكتروني، إذ توفر الفرصة أمام العلامات التجارية لإنشاء واجهات متاجر رقمية تتيح تخصيص عروضها بما يناسب متطلبات العملاء ولغتهم وتفضيلات الدفع لديهم”.

وتتيح أداة التسويق الرقمي من جودادي للشركات إطلاق حملات تسويقية مخصصة وموجهة. ويمكن للشركات استقطاب مزيد من العملاء من خلال تقديم خصومات حصرية، والترويج للعروض المتاحة لفترة محدودة، وإطلاق عروض ترويجية في مواسم الأعياد للمساعدة.

عام جديد وفرص واعدة

تمثّل بداية عام 2025 بالنسبة إلى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة ثمينة للاستفادة من الإمكانيات الرقمية بوصفها القوة الدافعة لعجلة النمو. وتبدي الشركات الصغيرة انفتاحاً متزايداً على استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تخدم أعمالها، حيث أفاد 67% من المشاركين في الاستبيان العالمي لريادة الأعمال الذي أجرته جودادي بأنهم يعتزمون استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في عملياتهم التسويقية، بينما أكّد 53% رغبتهم في استعمال تلك الحلول في التخطيط ووضع الاستراتيجيات. وتتيح خدمة TMGoDaddy Air ، التجربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلولاً مبتكرة تساعد مالكي الشركات الصغيرة على توفير الوقت عند تأسيس حضورهم عبر الإنترنت واستقطاب عملاء جدد، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال.

التأسيس لحضور رقمي متين في عام 2025

مع اقتراب العام الجديد، تبرز أهمية اعتماد الشركات على استراتيجية رقمية متينة. وتتيح أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من جودادي للشركات إنشاء مواقع إلكترونية احترافية مصممة خصيصاً لتحقيق أهدافها التجارية وتعزيز حضورها عبر الإنترنت. ومن ناحية أخرى، تدعم تقنيات تحسين نتائج محركات البحث من جودادي الشركات في تحسين ظهور مواقعها الإلكترونية على قائمة نتائج البحث المحلية، مما يعزّز من ترتيبها على محركات البحث ويضمن لها استقطاب مزيد من العملاء المحتملين. ويمكن لهذه الأدوات أيضاً أن تمنح الشركات فرصة التواصل المباشر مع جمهورها المستهدف وتعزيز جهودها لزيادة المبيعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تلعب دوراً مؤثراً في أسواق المنطقة.

الاستفادة البيانات باستخدام الدراسات التحليلية من جودادي لتحقيق نتائج فعّالة

يشكّل تكوين فهم عميق لسلوك العملاء والتوجهات السائدة عنصراً جوهرياً لتطوير أفضل المنهجيات للتفاعل مع العملاء. وتقدّم الدراسات التحليلية للمواقع الإلكترونية من جودادي رؤىً قيّمة تساعد الشركات في تتبع نشاط المستخدمين وقياس أداء الحملات الترويجية وتعديل الاستراتيجيات في الوقت الحقيقي. وتوفر هذه الرؤى لمالكي الشركات إمكانية تحسين مواقعهم الإلكترونية وعروضهم الترويجية بما يلبي احتياجات عملائهم على نحو أفضل.

أدوات وحلول جودادي : الخيار المثالي لتعزيز كفاءة العمليات التجارية

تساعد الأدوات والحلول الرقمية من جودادي الشركات في تبسيط عملياتها التجارية، من خلال أتمتة آليات إصدار الفواتير وإدارة المخزون وتقديم تجارب تسوق متوافقة مع تطبيقات الأجهزة المحمولة. ويمكن لهذه الأدوات أن تمنح رواد الأعمال فرصة التركيز على تنمية أعمالهم، بينما يتولى برنامج جودادي الجوانب التقنية المتعلقة بإدارة المتاجر الإلكترونية.