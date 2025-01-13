وزير التربية يوجه رسالة حول تكميلية التوجيهي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الاثنين جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الدورة التكميلية (2024)، والتي انطلقت أولى جلساتها في السادس والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.



وأعرب وزير والتعليم الدكتور عزمي محافطة في رسالة وجهها لجميع الكوادر التي قامت على عقد الامتحان، عن شكره لجهودهم الكبيرة وما تمتعوا به من حرفية ومهنية، وحسن إدارة والتزام بتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار سيرا حسنًا، كما خطط له في بيئة امتحانية ملائمة، حرص الجميع على توفيرها لأبنائنا الطلبة.



كما أعرب عن شكره للمؤسسات الوطنية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؛ هيئة الاتصالات الخاصة/ قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.



ووجه الدكتور محافظة الشكر والثناء لأبنائه الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي؛ لما تحلوا به من وعي كبير وتعاون والتزام كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.



