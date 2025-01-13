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معلمين يعدون المشاريع بالنيابة عن الطلبة في نظام بيتيك .. والنظام أمام لجنة التربية النيابية

1/13/2025 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين في مجلس النواب مع عدد من المختصين في مجال التعليم، نظام "البيتيك" الذي يهدف إلى تطوير التعليم والتدريب المهني في الأردن، وذلك من خلال تطبيق مناهج وتخصصات (BTEC) في المدارس المهنية الأردنية بالشراكة مع شركة بيرسون التعليمية العالمية.
وبيّن المختصون أن تطبيق النظام في الأردن لا يزال يعاني من الكثير من العوامل المؤثرة في الحصول على نتائج إيجابية من تطبيق هذا النظام، وعلى رأس هذه العوامل كانت عملية جدولة تدريس النظام في المدارس، حيث يكون المسار الأكاديمي لمدة فصلين، بينما يتم تدريس مسار "بيتيك" في ثلاثة فصول، حيث تؤثر هذه الجدولة على المعلمين الذين يقومون بتدريس نظام "بيتيك" والمنهاج الأكاديمي، وكانت هذه المشكلة الأبرز.
واشتكى أيضاً المختصون من أن الوزارة حتى الآن لم تضع استراتيجية لرصد علامات نظام "بيتيك"، وهو الأمر الذي يشكل أزمة -بحسب المختصين- يجب تداركها وعلاجها للتماشي مع متطلبات النظام لحصد نتائج حقيقية وفعّالة لتطبيق النظام في الأردن.
ومن المشاكل التي يعاني منها تطبيق النظام "بيتيك" أيضًا في الأردن تحديد المسارات التي على طالب "بيتيك" أن يدرسها في الجامعة عقب انتهاء المرحلة الثانوية، حيث لا يتيح له النظام أن يدرس التخصص الذي يرغب به في الجامعة، ولا يتمكن من التسجيل إلا في التخصصات التي تسمح له الوزارة بالتسجيل بها بالنظر إلى تخصصه في "بيتيك"، وفي حال لم يتم قبوله في هذه التخصصات، لا يمكنه دراسة أي تخصصات أخرى.
كما كشف أحد المختصين أن بعض المعلمين يقومون بإعداد المشاريع بالنيابة عن الطلبة في هذا النظام، لعدم معرفة الطلبة بكيفية التعامل مع النظام حتى الآن، وذلك في ظل غياب وزارة التربية والتعليم عن هذا الخلل الواضح في تطبيق وتدريس النظام في الأردن.









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