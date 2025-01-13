توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل بوادي الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت سلطة وادي الأردن، 10 اتفاقيات استثمارية في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية لتعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت السلطة في بيان اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات تهدف إلى إنشاء مشاريع حيوية تشمل مقالع ومرامل وخلاط أسفلت، وإقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات والكوشوك والمطاط والبلاستيك.
وقال أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وضمن خطة شاملة تهدف إلى التوسع في الاستثمار في مختلف القطاعات وتعزيز التنمية في مناطق وادي الأردن.
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