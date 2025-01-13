توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل بوادي الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت سلطة وادي الأردن، 10 اتفاقيات استثمارية في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية لتعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وقالت السلطة في بيان اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات تهدف إلى إنشاء حيوية تشمل مقالع ومرامل وخلاط أسفلت، وإقامة لإعادة تدوير الإطارات والكوشوك والمطاط والبلاستيك.



وقال أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وضمن خطة شاملة تهدف إلى التوسع في الاستثمار في مختلف القطاعات وتعزيز التنمية في مناطق وادي الأردن.