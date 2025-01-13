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7.9 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024،

1/13/2025 8:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت الإيرادات المحلية للمملكة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، ما قيمته 7.908 مليار دينار، بزيادة مقدارها 141.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال تلك الفترة 5.876 مليار دينار، حيث بلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات 3.885 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح 1.655 مليار دينار، وضريبة بيع العقار 100 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 236 مليون دينار.


أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 2.032 مليار دينار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.

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