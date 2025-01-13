7.9 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024،

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الإيرادات المحلية للمملكة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، ما قيمته 7.908 مليار دينار، بزيادة مقدارها 141.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال تلك الفترة 5.876 مليار دينار، حيث بلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات 3.885 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح 1.655 مليار دينار، وضريبة بيع العقار 100 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 236 مليون دينار.
أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 2.032 مليار دينار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.
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