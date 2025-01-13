الشرطة البرازيلية تحقق في محاولة اغتيال مفترضة للرئيس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البرازيلية تلقت شكوى، 3 يناير الجاري، وبدأت التحقيق في شبهة محاولة اغتيال لرئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وذكرت صحيفة "تيرا" أن "التقرير أشار إلى تخطيط للهجوم على الرئيس وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس باستخدام أسلحة ثقيلة مثل المتفجرات والقنابل اليدوية وبندقية من العيار الثقيل".
وبحسب قناة CNN البرازيل، فقد تم فتح تحقيق خاص في القضية، فيما أوضح المحققون أن كافة التهديدات من هذا النوع تعتبر حقيقية، وتجري حاليا عمليات البحث لتحديد هوية منفذي الهجوم والمشاركين فيه والوسائل المستخدمة في تنفيذه.
RT
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