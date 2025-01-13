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الشرطة البرازيلية تحقق في محاولة اغتيال مفترضة للرئيس

1/13/2025 8:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البرازيلية تلقت شكوى، 3 يناير الجاري، وبدأت التحقيق في شبهة محاولة اغتيال لرئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وذكرت صحيفة "تيرا" أن "التقرير أشار إلى تخطيط للهجوم على الرئيس وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس باستخدام أسلحة ثقيلة مثل المتفجرات والقنابل اليدوية وبندقية من العيار الثقيل".


وبحسب قناة CNN البرازيل، فقد تم فتح تحقيق خاص في القضية، فيما أوضح المحققون أن كافة التهديدات من هذا النوع تعتبر حقيقية، وتجري حاليا عمليات البحث لتحديد هوية منفذي الهجوم والمشاركين فيه والوسائل المستخدمة في تنفيذه.

RT

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