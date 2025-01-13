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وزارة العمل : لا صحة لتخفيض رسوم التصاريح

1/13/2025 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود اليوم الاثنين، ما نشرته بعض المواقع الاخبارية حول اتخاذ قرار بتخفيض رسوم تصاريح العمل.


وقال الزيود في تصريح مقتضب، ان ما تم نشره على بعض المواقع غير صحيح، ولا صحة لتخفيض رسوم التصاريح.

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