إعلام عبري: ترامب طلب من إسرائيل الهدوء في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News ) قالت القناة (12) العبرية إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، طلب من إسرائيل "الهدوء في الشرق الأوسط كي يتمكن من التركيز على القضايا الداخلية" في الولايات المتحدة.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أن "المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بين كبار المسؤولين في إدارة القادمة وكبار المسؤولين الإسرائيليين، تشير إلى أن الرئيس المنتخب يريد الهدوء في الشرق الأوسط قدر الإمكان، حتى يتمكن من التركيز على القضايا الداخلية في الولايات المتحدة".

وأضافت: "ينصح كبار المسؤولين في إدارة ترامب إسرائيل بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات قوية ضد الإدارة الجديدة في سوريا حتى لا تزيد التوترات".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى تصريحات المسؤولين في الإدارة الجديدة بسوريا التي تفيد بأنهم "لا يريدون بدء صراع مع إسرائيل".

وتابعت: "وفيما يتعلق بلبنان، فرسالة كبار المسؤولين في إدارة ترامب مماثلة، ويقولون إن ترامب يريد استمرار وقف إطلاق النار، ووفقا لمساعديه، لا يريد ترامب استئناف الصراع العسكري على الحدود الشمالية لإسرائيل".

وأشارت القناة إلى أن "ما يقوله الناس في إدارة ترامب هو أن الرئيس المنتخب ليس لديه رغبة في التعامل مع حروب جديدة في بداية ولايته، أو تعميق الجبهات القديمة في الشرق الأوسط".

ومن جهة ثانية، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن "ترامب بدأ خلال اليومين الأخيرين التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، ويريد توقيع اتفاق في أسرع وقت ممكن، قبل توليه منصبه" يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت: "في الوقت نفسه، تم الكشف عن وجود تعاون وثيق وغير عادي بين إدارة (الرئيس جو) بايدن المنتهية ولايتها وفريق ترامب القادم" في موضوع التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت القناة: "أكدت مصادر في إدارة بايدن أن التنسيق الكامل جارٍ بين الطرفين، حيث يحافظ بريت ماكغورك، ممثل بايدن (ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي)، على اتصال مستمر مع ستيف ويتكوف" مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط.

وتابعت: "من المتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة هي الأكثر دراماتيكية (في مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار) منذ فترة، وفي نهايتها سيكون من الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى توقيع صفقة رهائن".

وأشارت القناة (12) في هذا الصدد إلى أن "هناك تقدم في جميع جوانب ومكونات الصفقة".

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم: "من الممكن التوصل إلى اتفاقات نهائية، وشروط التوقيع هي الأمثل" حاليا.

وقالت: "هناك أعضاء بارزون في الوفد الإسرائيلي، بقيادة رئيس الموساد دافيد بارنياع، في قطر ويحاولون تحقيق اتفاق" مع حماس.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة، لم تسمها، إن "الأمريكيين والقطريين سيحاولون إقناع الجانبين بإصدار إعلان في وقت مبكر من يومي الخميس والجمعة المقبلين".

وقالت: "ليس من المؤكد أن هذه ستكون صفقة موقعة، لكن من الممكن أن يتم التوصل إلى "اتفاق بالأحرف الأولى" أو "وثيقة مبادئ" يلتزم بها الطرفان، ويمكن أن يكون أيضا إنجازا عندما يدخل دونالد ترامب البيت الأبيض".

واستدركت: "هناك تفاؤل، لكن لا يزال يتعين علينا توخي الحذر في الاستنتاجات الحازمة".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، طالب ترامب بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة "فورا" قبل موعد تنصيبه رسميا.

وهدد حينها قائلا: "إن لم تُنجز الصفقة قبل ذلك التاريخ، سيعمّ الجحيم في الشرق الأوسط".

ومؤخرا، تشهد المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تحركات مكثفة لبلورة اتفاق نهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الإبادة التي تشنها تل أبيب على غزة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.