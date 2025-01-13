سموتريتش يصف صفقة تبادل الأسرى بأنها استسلام وكارثة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - وصف المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بأنها "صفقة استسلام" و"كارثة"، وذلك بعد أن التقى هو ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قدم إليهما مقترح الصفقة التي جرى التوصل إليها خلال المفاوضات في الدوحة.

وقال سموتريتش إنه وحزبه، الصهيونية الدينية، "لن نكون جزءا من صفقة استسلام"، زاعما أن الصفقة هي "كارثة للأمن القومي الإسرائيلي".

وتابع سموتريتش أنه "لن نكون جزءا من صفقة استسلام تشمل تحرير مخربين كبار، ووقف الحرب وإضعاف إنجازاتها التي تحققت بدماء كثيرة، والتخلي عن مخطوفين كثيرين".

وزعم سموتريتش أن "هذا الوقت للاستمرار بكل قوة، ولاحتلال وتطهير القطاع كله، وأن نأخذ أخيرا من حماس السيطرة على المساعدات الإنسانية وفتح أبواب جهنم على غزة حتى استسلام حماس بالكامل وإعادة جميع المخطوفين".

ويطالب سموتريتش بإقامة مستوطنات في قطاع غزة، ودعا إلى تهجير معظم سكان القطاع إلى خارجه.

وقال، الأسبوع الماضي، إنه بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 20 الشهر الجاري، ستقلص إسرائيل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة إلى "الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الدولي".

واعتبر سموتريتش، خلال إجابته على أسئلة متصفحين لموقع قناة "الصهيونية الدينية"، أنه "يتعين على إسرائيل البقاء في غزة لفترة طويلة جدا، وينبغي التوقف عن الخوف من كلمة احتلال".

ووصف التقارير حول اليوم التالي بعد الحرب على غزة وإدارة دول عربية للقطاع بمشاركة السلطة الفلسطينية بأنها "بمثابة أحلام"، وأردف أنه "لا توجد جهة أخرى تسيّل الدماء لصالحنا".