المالية: صرف رواتب الموظفين اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله -PNN- تعلن وزارة المالية أن اليوم الإثنين الموافق
13/1/2025 ، سيتم البدء بتنفيذ صرف رواتب الموظفين العموميين، على البنوك، عن شهر تشرين ثاني 11/2024 ، بنسبة لا تقل عن 70 % وبحد أدناه 3500 شيقل.
وبهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملاً ، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.
وتؤكد وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
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