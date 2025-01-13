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المالية: صرف رواتب الموظفين اليوم

1/13/2025 8:11:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- تعلن وزارة المالية أن اليوم الإثنين الموافق
13/1/2025 ، سيتم البدء بتنفيذ صرف رواتب الموظفين العموميين، على البنوك، عن شهر تشرين ثاني 11/2024 ، بنسبة لا تقل عن 70 % وبحد أدناه 3500 شيقل.

وبهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملاً ، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.

وتؤكد وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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