لوائح الذكاء الاصطناعي ... التوازن المنشود بين الابتكار والسلامة

MENAFN - Swissinfo) ما هي المخاطر التي يواجهها المواطنون والمواطنات في البلدان التي لا يخضع فيها الذكاء الاصطناعي للتنظيم، مثل سويسرا؟ وهل يقدّم المزيد من اللوائح التنظيمية الإفادة، أم يقف عائقا أمام البلد وسكانه؟ الخبيرة القانونية والطبية كيرستين نويل فوكينغر، تدلي برأيها.





تم نشر هذا المحتوى على 13 يناير 2025 - 08:16 11دقائق

أهتم بالقضايا المتعلقة بتأثير التقنيات الجديدة على مجتمعنا. هل نحن على وعي بالثورة الجارية وبنتائجها؟ الهواية المفضلة: التفكير الحر، أما العادة المتكررة فهي: أسئلة كثيرة جدًا.



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Italiano it L'IA pone“sfide estreme”. Ecco perché la Svizzera deve regolamentarla rapidamente الأصلي طالع المزيدL'IA pone“sfide estreme”. Ecco perché la Svizzera deve regolamentarla rapidamente 中文 zh 为何对瑞士来说“人工智能监管是无法规避的”? طالع المزيد为何对瑞士来说“人工智能监管是无法规避的”

في العديد من القطاعات الرئيسية كالطب، أو أي نشاط آخر. ولكنه يشكل مخاطر، وتحديات تنظيمية أيضا. فمتى يمكن أن تبدأ الآلات بالعمل بدلاً من البشر؟ ومتى يمكن

لها إجراء العمليات الجراحية بدلاً من البشر، أو كيف يمكن

للمستشفيات استخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي الطبية،

المختبرة في بلدان ذات معايير جودة مختلفة؟

