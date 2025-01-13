لوائح الذكاء الاصطناعي ... التوازن المنشود بين الابتكار والسلامة

(MENAFN
- Swissinfo)
ما هي المخاطر التي يواجهها المواطنون والمواطنات في البلدان التي لا يخضع فيها الذكاء الاصطناعي للتنظيم، مثل سويسرا؟ وهل يقدّم المزيد من اللوائح التنظيمية الإفادة، أم يقف عائقا أمام اقتصاد
البلد وسكانه؟ الخبيرة القانونية والطبية كيرستين نويل فوكينغر، تدلي برأيها.
تم نشر هذا المحتوى على
13 يناير 2025 - 08:16
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أهتم بالقضايا المتعلقة بتأثير التقنيات الجديدة على مجتمعنا. هل نحن على وعي بالثورة الجارية وبنتائجها؟ الهواية المفضلة: التفكير الحر، أما العادة المتكررة فهي: أسئلة كثيرة جدًا.
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L'IA pone“sfide estreme”. Ecco perché la Svizzera deve regolamentarla rapidamente
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为何对瑞士来说“人工智能监管是无法规避的”?
طالع المزيد为何对瑞士来说“人工智能监管是无法规避的”
في العديد من القطاعات الرئيسية كالطب، أو أي نشاط آخر. ولكنه يشكل مخاطر، وتحديات تنظيمية أيضا. فمتى يمكن أن تبدأ الآلات بالعمل بدلاً من البشر؟ ومتى يمكن
لها إجراء العمليات الجراحية بدلاً من البشر، أو كيف يمكن
للمستشفيات استخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي الطبية،
المختبرة في بلدان ذات معايير جودة مختلفة؟
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