Monday, 13 January 2025 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لوائح الذكاء الاصطناعي ... التوازن المنشود بين الابتكار والسلامة

1/13/2025 6:41:06 AM
(MENAFN- Swissinfo) ما هي المخاطر التي يواجهها المواطنون والمواطنات في البلدان التي لا يخضع فيها الذكاء الاصطناعي للتنظيم، مثل سويسرا؟ وهل يقدّم المزيد من اللوائح التنظيمية الإفادة، أم يقف عائقا أمام اقتصاد البلد وسكانه؟ الخبيرة القانونية والطبية كيرستين نويل فوكينغر، تدلي برأيها.

تم نشر هذا المحتوى على 13 يناير 2025 - 08:16 11دقائق

أهتم بالقضايا المتعلقة بتأثير التقنيات الجديدة على مجتمعنا. هل نحن على وعي بالثورة الجارية وبنتائجها؟ الهواية المفضلة: التفكير الحر، أما العادة المتكررة فهي: أسئلة كثيرة جدًا.

  • مقالات أخرى للكاتب (
  • القسم الإيطا
  • English en AI regulations must strike a balance between innovation and safety طالع المزيدAI regulations must strike a balance between innovation and safety
  • Deutsch de KI-Regulierung in der Schweiz: Zwischen Innovation und Sicherheit طالع المزيدKI-Regulierung in der Schweiz: Zwischen Innovation und Sicherhei
  • Italiano it L'IA pone“sfide estreme”. Ecco perché la Svizzera deve regolamentarla rapidamente الأصلي طالع المزيدL'IA pone“sfide estreme”. Ecco perché la Svizzera deve regolamentarla rapidamente
  • 中文 zh 为何对瑞士来说“人工智能监管是无法规避的”? طالع المزيد为何对瑞士来说“人工智能监管是无法规避的”

في العديد من القطاعات الرئيسية كالطب، أو أي نشاط آخر. ولكنه يشكل مخاطر، وتحديات تنظيمية أيضا. فمتى يمكن أن تبدأ الآلات بالعمل بدلاً من البشر؟ ومتى يمكن
لها إجراء العمليات الجراحية بدلاً من البشر، أو كيف يمكن
للمستشفيات استخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي الطبية،
المختبرة في بلدان ذات معايير جودة مختلفة؟

MENAFN13012025000210011054ID1109083642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث