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جيمي ديمون: الرسوم الجمركية قد تساعد في حل قضايا المنافسة غير العادلة والأمن القومي - جريدة البورصة

1/13/2025 6:40:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى“جيمي ديمون” المدير التنفيذي لبنك“جيه بي مورجان” أن التعريفات الجمركية إذا تم استخدامها بشكل صحيح يمكن أن تساعد في حل قضايا مثل المنافسة غير العادلة والأمن القومي.

وصرح في مقابلة مع برنامج على شبكة“سي بي إس نيوز”: مثل أي أداة، إذا أسيء استخدامها فإنها قد تسبب ضررًا، موضحًا أنه لم يتحدث مع الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” بشأن الرسوم الجمركية.

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وأضاف“ديمون” البالغ من العمر 68 عامًا: ترامب“مفاوض” ويطرح بعض الأمور الصعبة للغاية، وفي بعض الأحيان ينجح في ذلك.

وأشار في حديث إلى أن فوز“ترامب” في الانتخابات الرئاسية لم يكن مفاجئًا له، لأن الناخبين كانوا غاضبين من الحكومة غير الفعالة، وأرادوا المزيد من السياسات الداعمة للنمو والأعمال التجارية، ولم يرغبوا في تلقي محاضرات حول السياسات الاجتماعية بصورة مستمرة.

المصدر:

MENAFN13012025000202011048ID1109083621

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