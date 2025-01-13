جيمي ديمون: الرسوم الجمركية قد تساعد في حل قضايا المنافسة غير العادلة والأمن القومي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى“جيمي ديمون” المدير التنفيذي لبنك“جيه بي مورجان” أن التعريفات الجمركية إذا تم استخدامها بشكل صحيح يمكن أن تساعد في حل قضايا مثل المنافسة غير العادلة والأمن القومي.
وصرح في مقابلة مع برنامج على شبكة“سي بي إس نيوز”: مثل أي أداة، إذا أسيء استخدامها فإنها قد تسبب ضررًا، موضحًا أنه لم يتحدث مع الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” بشأن الرسوم الجمركية.
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وأضاف“ديمون” البالغ من العمر 68 عامًا: ترامب“مفاوض” ويطرح بعض الأمور الصعبة للغاية، وفي بعض الأحيان ينجح في ذلك.
وأشار في حديث إلى أن فوز“ترامب” في الانتخابات الرئاسية لم يكن مفاجئًا له، لأن الناخبين كانوا غاضبين من الحكومة غير الفعالة، وأرادوا المزيد من السياسات الداعمة للنمو والأعمال التجارية، ولم يرغبوا في تلقي محاضرات حول السياسات الاجتماعية بصورة مستمرة.
المصدر:
MENAFN13012025000202011048ID1109083621
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