النفط يُلامس أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر .. وخام برنت يتجاوز 81 دولاراً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعد استهداف الولايات المتحدة قطاع البترول الروسي بعقوبات أوسع نطاقاً قد تؤثر سلباً على صادراتها من الخام إلى المشترين الرئيسين، الصين والهند.

زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 1.96% أو 1.56 دولار إلى 81.32 دولار للبرميل، ويعد هذا أعلى مستوى له منذ السادس والعشرين من أغسطس الماضي.

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.10% أو ما يعادل 1.59 دولار إلى 78.16 دولار للبرميل.

ومنذ جلسة الثامن من يناير، ارتفع كلا الخامين بأكثر من 6%، وجاءت غالبية هذه المكاسب عقب فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الروسي، يُنظر إليها على أنها الأشد وطأة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.

إذ شملت مظلة العقوبات شركتي إنتاج النفط“غازبروم نفت” و”سورجوتنفت غاز” المسؤولتين عن أكثر من ربع صادرات الخام الروسي المنقولة بحراً، فضلاً عن 183 ناقلة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى دفع الصين والهند اللتين تحتلان المركز الأول والثالث كأكثر الدول المستوردة للنفط على مستوى العالم لاستبدال الإمدادات الروسية، والتوجه نحو أسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا، والأمريكتين.

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