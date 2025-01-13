النفط يُلامس أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر .. وخام برنت يتجاوز 81 دولاراً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعد استهداف الولايات المتحدة قطاع البترول الروسي بعقوبات أوسع نطاقاً قد تؤثر سلباً على صادراتها من الخام إلى المشترين الرئيسين، الصين والهند.
زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 1.96% أو 1.56 دولار إلى 81.32 دولار للبرميل، ويعد هذا أعلى مستوى له منذ السادس والعشرين من أغسطس الماضي.
موضوعات متعلقة
التجارة الخارجية للصين ترتفع لمستوى قياسي خلال 2024 انخفاض الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عوائد الديون السيادية رهانات صعود سعر برنت تقفز قبل عقوبات النفط الروسي الجديدة
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.10% أو ما يعادل 1.59 دولار إلى 78.16 دولار للبرميل.
ومنذ جلسة الثامن من يناير، ارتفع كلا الخامين بأكثر من 6%، وجاءت غالبية هذه المكاسب عقب فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الروسي، يُنظر إليها على أنها الأشد وطأة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.
إذ شملت مظلة العقوبات شركتي إنتاج النفط“غازبروم نفت” و”سورجوتنفت غاز” المسؤولتين عن أكثر من ربع صادرات الخام الروسي المنقولة بحراً، فضلاً عن 183 ناقلة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى دفع الصين والهند اللتين تحتلان المركز الأول والثالث كأكثر الدول المستوردة للنفط على مستوى العالم لاستبدال الإمدادات الروسية، والتوجه نحو أسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا، والأمريكتين.
المصدر:
MENAFN13012025000202011048ID1109083620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.