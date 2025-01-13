الرعاية الصحية تتعاون مع يداوى لتقديم الوصفات الطبية إلكترونيًا بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تعاون استراتيجى مع شركة“يداوى”، لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتقديم الوصفات الطبية إلكترونيًا فى مصر.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والخدمات الصحية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

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وقال أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التعاون سيشمل دراسة الربط بين منصة“يداوى” وصيدليات والعيادات الخارجية التابعة للهيئة، لتسهيل وصول خدمات الهيئة للمنتفعين من المنظومة والتأمين الطبى الخاص.

ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تحسين تقديم الخدمات الصحية، مما يتيح للمرضى تجربة أكثر سلاسة وسرعة فى الحصول على الأدوية والخدمات الطبية.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم أكثر من 400 ألف وصفة طبية إلكترونية، مما يقلل الأخطاء الطبية ويسرع عملية الحصول على الأدوية.

كما يشمل تطوير بنك بيانات صحى متكامل يدعم اتخاذ قرارات طبية مستنيرة، ويعزز الاستدامة المالية للنظام الصحى فى مصر، مما يسهم فى تحقيق رؤية الهيئة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل شامل ومستدام.

وأضاف السبكى، أن الهيئة تسعى دائمًا إلى توسيع شراكاتها مع الشركات الناشئة التى تقدم حلولًا رقمية مبتكرة.

و”يداوى” هى منصة إلكترونية تعمل على إعادة هيكلة مجال الرعاية الصحية فى الأسواق الناشئة، حيث لا تزال النسبة الأكبر من الروشتات والمطالبات الطبية تُدار ورقيًا، وتعمل المنصة على توفير حلول رقمية لتطوير طريقة إصدار الروشتات الطبية من قِبل الأطباء، ومعالجتها من قِبل شركات التأمين، وتجهيزها من قِبل الصيدليات.