الرعاية الصحية تتعاون مع يداوى لتقديم الوصفات الطبية إلكترونيًا بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تعاون استراتيجى مع شركة“ YODAWY
يداوى”، لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتقديم الوصفات الطبية إلكترونيًا فى مصر.
ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل وصول المرضى إلى الأدوية والخدمات الصحية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
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وقال أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التعاون سيشمل دراسة الربط بين منصة“يداوى” وصيدليات والعيادات الخارجية التابعة للهيئة، لتسهيل وصول خدمات الهيئة للمنتفعين من المنظومة والتأمين الطبى الخاص.
ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تحسين تقديم الخدمات الصحية، مما يتيح للمرضى تجربة أكثر سلاسة وسرعة فى الحصول على الأدوية والخدمات الطبية.
ويهدف هذا التعاون إلى تقديم أكثر من 400 ألف وصفة طبية إلكترونية، مما يقلل الأخطاء الطبية ويسرع عملية الحصول على الأدوية.
كما يشمل تطوير بنك بيانات صحى متكامل يدعم اتخاذ قرارات طبية مستنيرة، ويعزز الاستدامة المالية للنظام الصحى فى مصر، مما يسهم فى تحقيق رؤية الهيئة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل شامل ومستدام.
وأضاف السبكى، أن الهيئة تسعى دائمًا إلى توسيع شراكاتها مع الشركات الناشئة التى تقدم حلولًا رقمية مبتكرة.
و”يداوى” هى منصة إلكترونية تعمل على إعادة هيكلة مجال الرعاية الصحية فى الأسواق الناشئة، حيث لا تزال النسبة الأكبر من الروشتات والمطالبات الطبية تُدار ورقيًا، وتعمل المنصة على توفير حلول رقمية لتطوير طريقة إصدار الروشتات الطبية من قِبل الأطباء، ومعالجتها من قِبل شركات التأمين، وتجهيزها من قِبل الصيدليات.
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