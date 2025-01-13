مجلس الوزراء يصدّق على تعيين 98 موظفا في وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الطبية

MENAFN - Palestine News ) رام الله -PNN- افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الاثنين، مستعرضا الجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، ومن ضمنها توجه رئيس الوزراء إلى النرويج غدا في زيارة رسمية للاجتماع برئيس الوزراء النرويجي ومسؤولين كبار، إلى جانب المشاركة في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وللضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا، وسيتبعها لقاءات في بروكسل مع رئيس وزراء بلجيكا ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز الجهود الدبلوماسية وتجنيد المزيد من الدعم الأوروبي.

وبحث مجلس الوزراء الجهود والتحركات لمعالجة سوء استغلال بعض المؤسسات والأطراف في القطاع للمساعدات، ومن ضمنها توسعة عمل الفريق الفني لتنسيق المساعدات لأهلنا في القطاع عبر إضافة وزارات ومؤسسات متعددة لضبط عمل المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم على توزيع المساعدات، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المؤسسات المخالفة، إذ جرى تبليغ إحداها بإيقاف التعامل معها بشكل رسمي وتجميد ترخيصها في وزارة الداخلية.

وضمن خطة الحكومة لتوطين الخدمات الطبية وتحسين جودتها، فقد صدّق المجلس على تعيين 98 موظفا في أقسام حاضنات الأطفال حديثي الولادة والقسطرة القلبية ووحدة شراء الخدمة لتحسين جودة الخدمات في مرافق وزارة الصحة، وذلك لتوسعة خدمات القسطرة في المستشفيات الحكومية وتوسعة عمل خدمات الحاضنات لحديثي الولادة، ورفع كفاءة وحدة شراء الخدمة – التحويلات الطبية وفاعليتها.

وناقش مجلس الوزراء سبل حل الأزمة المالية في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، وتأخير الاحتلال المتعمد تحويلها، الأمر الذي انعكس على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لا سيما تأخر صرف الرواتب التي ستُصرف مباشرة بعد تحويل هذه الأموال إلى وزارة المالية، والمتوقع خلال اليوم أو غد.

إلى ذلك، صدّق مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بين حكومة دولة فلسطين وحكومة المملكة المغربية للتعاون في مجالات النقل المختلفة. كما صدّق المجلس على الحدود الإدارية بين قريتي بورين وعراق بورين بمحافظة نابلس، وذلك لتسهيل عملية التسوية وحماية أراضي المواطنين وحفظ حقوقهم.

وضمن برنامج الإصلاح والحوكمة، جرى التصديق بالقراءة الثانية على الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة الذي أعدته وزارة الأشغال العامة والإسنان بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

كما قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.