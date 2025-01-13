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وزير المالية الإسرائيلي: الاتفاق الذي يجري العمل عليه بشأن غزة“كارثة” و”استسلام”

1/13/2025 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN -
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، الاتفاق الذي أفادت تقارير بأنه يجري العمل عليه في قطر لوقف الحرب
في غزة وإعادة الرهائن، باعتباره صفقة“استسلام”.

وقال سموتريتش في بيان له نقلته رويترز
“الاتفاق الذي يجري العمل عليه كارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل”.

ومن الجدير ذكره أن وزير المالية الإسرئيلي يعارض كل اتفاق بوصل لإنهاء حرب الإبادة الاسرائيلية ويعارض اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود السايع من حزيران 1967م

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