وزير المالية الإسرائيلي: الاتفاق الذي يجري العمل عليه بشأن غزة“كارثة” و”استسلام”

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، الاتفاق الذي أفادت تقارير بأنه يجري العمل عليه في قطر لوقف الحرب
في غزة وإعادة الرهائن، باعتباره صفقة“استسلام”.
وقال سموتريتش في بيان له نقلته رويترز
“الاتفاق الذي يجري العمل عليه كارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل”.
ومن الجدير ذكره أن وزير المالية الإسرئيلي يعارض كل اتفاق بوصل لإنهاء حرب الإبادة الاسرائيلية ويعارض اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود السايع من حزيران 1967م
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