بلديات قطاع غزة تنذر بكارثة بسبب توقف آبار المياه ومحطات الصرف

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أنذرتالبلديات في مناطق قطاع غزة بقرب وقوع كارثة صحية وبيئية، بسبب توقف خدماتها، جراء النقص الحاد في الوقود.

وأعلنت بلدية خان يونس عن وقف تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، ومحطة تحلية المياه عن العمل، جراء نفاد السولار، وأكدت أن مخاطر محدقة تهدد حياة مليون و100 ألف نازح ومُقيم في المدينة، في ظل خروج معظم خدماتها عن العمل مع دخول المنخفضات الجوية وموجات البرد القارس.

وكانت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، والتي تقدم خدماتها لسكان المخيم وأعداد كبيرة من النازحين، أعلنت الأحد إن خدماتها ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نفاد مخزون الوقود، وطالبت كافة المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية، بالتدخل العاجل والسريع، لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

والأسبوع الماضي اشتدت أزمة الوقود في قطاع غزة، بسبب تقنين سلطات الاحتلال الكميات الموردة للقطاع، وأعمال النهب التي تتم على مرأى جنود الاحتلال، حيث توزع كميات الوقود على المشافي والمراكز الطبية والمخابز والبلديات.

وقد أعلن سابقا عن توقف مخابز مدينة غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وفي حال استمرت أزمة الوقود، وعدم حصول البلديات على كميات إضافية، فإن أزمة خطيرة ستزيد من مأساة سكان القطاع بمن فيهم النازحين، حيث ستتراكم بشكل أكبر أكوام القمامة بين مناطق السكن والنزوح، مما سيزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية والخطيرة.

كما سيظهر حجم المأساة مع أي منخفض جوي تتساقط فيه الأمطار، التي بالعادة تغرق الشوارع ومناطق النزوح، وتكون بحاجة إلى تدخل الجهات البلدية، فيما ستزيد مشكلة النقص الحاد في المياه التي يعاني منها سكان القطاع، جراء التدمير الممنهج للآبار والبنى التحتية.







