مستعمرون يرعون أغنامهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - رعى مستعمرون، اليوم الاثنين، أغنامهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأوضح الناشط أسامة مخامرة، أن مستعمرين رعوا أغنامهم في أراضٍ تعود مليكتها للمواطن عماد حوشي، بمنطقة المركز في مسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال.
كما أقدمت مجموعة أخرى من المستعمرين على تصوير مساكن المواطنين في شعب البطم بمسافر يطا.
الجدير ذكره، أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة الاستعمار الرعوي، في محاولة لتهجير الأهالي،
لصالح التوسع الاستعماري.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ
المستعمرون أكثر من 2971 انتهاكا بحق المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، خلال العام الماضي 2024.
كما تسبب المستعمرون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم، واقتلاع وتخريب 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون.
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