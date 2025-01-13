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مستعمرون يرعون أغنامهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا

1/13/2025 6:10:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - رعى مستعمرون، اليوم الاثنين، أغنامهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناشط أسامة مخامرة، أن مستعمرين رعوا أغنامهم في أراضٍ تعود مليكتها للمواطن عماد حوشي، بمنطقة المركز في مسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال.

كما أقدمت مجموعة أخرى من المستعمرين على تصوير مساكن المواطنين في شعب البطم بمسافر يطا.

الجدير ذكره، أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة الاستعمار الرعوي، في محاولة لتهجير الأهالي،
لصالح التوسع الاستعماري.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ
المستعمرون أكثر من 2971 انتهاكا بحق المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، خلال العام الماضي 2024.

كما تسبب المستعمرون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم، واقتلاع وتخريب 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون.

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