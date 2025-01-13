الاحتلال يجبر المواطنين على إبعاد مركباتهم الموجودة عند مدخل قرية حارس

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين على إبعاد المركبات كافة الموجودة عند المدخل الرئيسي لقرية حارس غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية كبيرة توجهت إلى مدخل القرية الرئيسي المغلق بالبوابة الحديدية برفقة جرافة (D9).
يشار إلى أن مدخل قرية حارس تم إغلاقه بالبوابة الحديدية منذ أكثر من 10 أيام، وتتعرض القرية منذ عدة أيام لاقتحامات مستمرة واعتقال عشرات المواطنين وتفتيش المنازل والتنكيل بالمواطنين.
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