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الاحتلال يجبر المواطنين على إبعاد مركباتهم الموجودة عند مدخل قرية حارس

1/13/2025 6:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين على إبعاد المركبات كافة الموجودة عند المدخل الرئيسي لقرية حارس غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية كبيرة توجهت إلى مدخل القرية الرئيسي المغلق بالبوابة الحديدية برفقة جرافة (D9).

يشار إلى أن مدخل قرية حارس تم إغلاقه بالبوابة الحديدية منذ أكثر من 10 أيام، وتتعرض القرية منذ عدة أيام لاقتحامات مستمرة واعتقال عشرات المواطنين وتفتيش المنازل والتنكيل بالمواطنين.

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