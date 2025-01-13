233 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحم 233 مستعمرا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء
المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال ومخابراته.
فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلّين والأهالي عند بوابات المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة.
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