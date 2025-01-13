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233 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

1/13/2025 6:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم 233 مستعمرا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء
المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال ومخابراته.

فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلّين والأهالي عند بوابات المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة.

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