وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد سير عمل مشروع تنمية المدن والقرى في المحافظة الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أن الوزارة تولي مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى توفير المتطلبات الخدمية للأسر البحرينية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد للتنفيذ وفقًا للخطط الموضوعة وتحقيقًا للتطلعات المرجوة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة للمنازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بالمحافظة الشمالية، بحضور الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، والدكتور سيد شبر الوداعي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، والمهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية ومحمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة في مجلس بلدي الشمالية وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث تمّ زيارة عددٍ من المنازل التي تم الانتهاء من العمل فيها والمنازل قيد التنفيذ، والالتقاء بأصحابها والاستماع لملاحظاتهم بشأن عملية التنفيذ، وإنجاز أعمال البناء والترميم بمنازلهم، وتوفير جميع المرافق اللازمة.

وأشار الوزير المبارك إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى يُعد منذ انطلاقته في العام 2006 أحد المشاريع الرائدة من نوعها والمهمة في مجال التنمية الحضرية، حيث أسهم في خدمة منازل الأسر البحرينية من ناحية الصيانة والترميم.

وبين الوزير المبارك أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية تمكنت من صيانة وترميم المنازل في جميع المحافظات بما تتضمنه هذه الأعمال من إضافات وبناء وصيانة وترميم لهذه المنازل، مضيفًا أن العمل جاري على وضع الأولويات وخطة العمل للعامين 2025 و2026 بالتعاون مع المجالس البلدية.

وأشاد المبارك بتعاون مجلس بلدي الشمالية وبقية المجالس البلدية في تنفيذ مشروع تنمية المدن والقرى، مبينًا أنه يتم الإشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريقٍ متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الأساس في تقييم الخدمة.

من جانبه، أشاد الدكتور سيد شبر الوداعي رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بمشروع تنمية المدن والقرى، مبينًا أن مجلس بلدي الشمالية حريص على استمرار الإنجاز في هذا المشروع بما يخدم أكبر شريحة من الأسر المؤهّلة للاستفادة منه، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى يمثل أهمية لدى الأهالي نظرًا لانعكاساته الإيجابية التي يلمسونها منه.

وأكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة حققت في هذا المشروع إنجازات مهمة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون القائم بين الوزارة والمجالس البلدية لرفع عدد المستفيدين من المشروع.

وبدوره أشاد محمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية بمشروع تنمية المدن والقرى والخدمات التي يقدمها للمواطنين من خلال أعمال الصيانة والترميم، مؤكدًا على دعم المجلس البلدي لهذا المشروع، ومثمنًا الزيارة التي قام بها سعادة الوزير للدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية والتي تعكس الحرص على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

يُشار إلى أن طلبات التقديم للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين ترفع من الأقسام المختصة بمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال النظام الإلكتروني وفقًا للأولويات المقرة ويتم المراجعة والتدقيق على الطلب من المعنيين في الوزارة، وقبوله حال التأكد من استيفائه لمتطلبات المشروع كافة، ومن ثم طرحه في مناقصة للتنفيذ.