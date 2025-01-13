وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد سير عمل مشروع تنمية المدن والقرى في المحافظة الشمالية

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- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أن الوزارة تولي مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد المشاريع الهادفة إلى توفير المتطلبات الخدمية للأسر البحرينية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد للتنفيذ وفقًا للخطط الموضوعة وتحقيقًا للتطلعات المرجوة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة للمنازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بالمحافظة الشمالية، بحضور الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، والدكتور سيد شبر الوداعي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، والمهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية ومحمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة في مجلس بلدي الشمالية وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث تمّ زيارة عددٍ من المنازل التي تم الانتهاء من العمل فيها والمنازل قيد التنفيذ، والالتقاء بأصحابها والاستماع لملاحظاتهم بشأن عملية التنفيذ، وإنجاز أعمال البناء والترميم بمنازلهم، وتوفير جميع المرافق اللازمة.
وأشار الوزير المبارك إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى يُعد منذ انطلاقته في العام 2006 أحد المشاريع الرائدة من نوعها والمهمة في مجال التنمية الحضرية، حيث أسهم في خدمة منازل الأسر البحرينية من ناحية الصيانة والترميم.
وبين الوزير المبارك أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية تمكنت من صيانة وترميم المنازل في جميع المحافظات بما تتضمنه هذه الأعمال من إضافات وبناء وصيانة وترميم لهذه المنازل، مضيفًا أن العمل جاري على وضع الأولويات وخطة العمل للعامين 2025 و2026 بالتعاون مع المجالس البلدية.
وأشاد المبارك بتعاون مجلس بلدي الشمالية وبقية المجالس البلدية في تنفيذ مشروع تنمية المدن والقرى، مبينًا أنه يتم الإشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريقٍ متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الأساس في تقييم الخدمة.
من جانبه، أشاد الدكتور سيد شبر الوداعي رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بمشروع تنمية المدن والقرى، مبينًا أن مجلس بلدي الشمالية حريص على استمرار الإنجاز في هذا المشروع بما يخدم أكبر شريحة من الأسر المؤهّلة للاستفادة منه، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى يمثل أهمية لدى الأهالي نظرًا لانعكاساته الإيجابية التي يلمسونها منه.
وأكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة حققت في هذا المشروع إنجازات مهمة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون القائم بين الوزارة والمجالس البلدية لرفع عدد المستفيدين من المشروع.
وبدوره أشاد محمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية بمشروع تنمية المدن والقرى والخدمات التي يقدمها للمواطنين من خلال أعمال الصيانة والترميم، مؤكدًا على دعم المجلس البلدي لهذا المشروع، ومثمنًا الزيارة التي قام بها سعادة الوزير للدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية والتي تعكس الحرص على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
يُشار إلى أن طلبات التقديم للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين ترفع من الأقسام المختصة بمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال النظام الإلكتروني وفقًا للأولويات المقرة ويتم المراجعة والتدقيق على الطلب من المعنيين في الوزارة، وقبوله حال التأكد من استيفائه لمتطلبات المشروع كافة، ومن ثم طرحه في مناقصة للتنفيذ.
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