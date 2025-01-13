244 خدمة عبر تطبيق (سند) ورقمنة 80% من الخدمات خلال 2025

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي تشمل وزارات ومؤسسات رسمية عدة، في الوقت الذي يوفر تطبيق سند الحكومي 244 خدمة رقمية حكومية، تضاف إليها خدمات الاستعلام التي يوفرها التطبيق للمستخدمين.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قالت في تصريحات لفضائية "المملكة" إنه ستتم رقمنة خدمات لوزارة والتعليم ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة ومؤسسة الغذاء والدواء ودائرة قاضي القضاة ومؤسسة تنمية أموال الأيتام ووزارة الإدارة المحلية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من العمل مع وزارة الصحة لرقمنة بعض الخدمات لوزارة الصحة والقطاع الصحي.

ولفتت الوزارة إلى أنه حتى نهاية العام الماضي تمت رقمنة 1567 خدمة حكومية بما يعادل 65%.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إضافة عدد كبير من الخدمات الحكومية عبر تطبيق سند (المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية) لغاية الآن حيث تمت إضافة 244 خدمة، مشيرة إلى أن تلك الخدمات لا تشمل خدمات الاستعلام التي يوفرها التطبيق للمستخدمين.

وبخصوص الدور الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية في دعم وتسريع عملية التحول الرقمي في الأردن قالت الوزارة إن العالم يشهد تحولا سريعا في التكنولوجيا والتحول الرقمي مما يتطلب أن يواكب الأردن ويطور من قدراته الرقمية على مستوى البنية التحتية والخدمات والتشريعات والبيانات والموارد الحكومية والأنظمة.

وشددت الوزارة على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية والتي تشكل رؤية الحكومة لتحفيز مزيد من التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات والممكنات الأساسية لتحقيق الرؤية الحكومية ورؤية التحديث الاقتصادي ومن بينها الاستمرار ببناء بنية تحتية رقمية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة بما في ذلك تقنية الجيل الخامس، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الرقمية

وأشارت إلى أنه لا يخفى أن البنية التكنولوجية هي الأساس في عملية التحول الرقمي فهي الداعم الأساسي والممكن لإجراءات رقمنة الخدمات وتسريع التحول الرقمي في المؤسسات وتسهيل الحصول على هذه الخدمات من قبل متلقي الخدمة وبحسب معايير أمنية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمة فإن عملية التحول الرقمي تعتمد بشكل كبير على وجود بنية تحتية رقمية قوية