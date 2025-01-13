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لماذا يفضل الأمريكان استخدام المنشآت الخشبية بدلاً من الخرسانة؟

1/13/2025 5:05:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في السنوات الأخيرة، لاحظنا تزايد استخدام المنشآت الخشبية في الولايات المتحدة كبديل للخرسانة في البناء. هذا التحول يعود إلى عدة عوامل هامة، تبدأ من وفرة الأخشاب والمرونة في التصميم، وصولًا إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية.

في هذا التقرير، نستعرض الأسباب التي تجعل الأمريكان يفضلون الخشب في تشييد المباني، وكيف يتفوق هذا الخيار على الخرسانة في العديد من الجوانب.

- وفرة الغابات والأخشاب
- سرعة وسهولة البناء مع مرونة في التصميم
- المنشآت الخشبية: الخيار الأكثر توفيرًا من الناحية الاقتصادية
- مقاومة أفضل للزلازل بفضل مرونة الأخشاب
- وجود كود معتمد للبناء باستخدام الأخشاب
- التأثير الثقافي والتاريخي
- سهولة عزل المباني الخشبية حرارياً لمقاومة البرد الشديد
- الناحية الجمالية للأخشاب

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