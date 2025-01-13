427 الف حاوية وردت للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة إلى المملكة عبر ميناء حاويات العقبة بلغ 427 ألف حاوية خلال العام الماضي، مقابل 445 ألف حاوية في 2023.



وبلغ عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة إلى خارج المملكة عبر الميناء خلال العام الماضي 109 آلاف حاوية، مقارنة مع 125 ألف حاوية لعام 2023، بانخفاض نسبته 13 بالمئة.



ووفقًا للمعطيات الإحصائية، زاد عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر الميناء خلال تشرين الثاني الماضي من عام 2024 إلى 42562 حاوية، مقابل 36790 حاوية لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة.

وزاد عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر الميناء خلال كانون الأول الماضي من عام 2024 إلى 40883 حاوية، مقابل 31770 حاوية لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 28.6 بالمئة.



ووصف رئيس النقابة نبيل الخطيب النقص في أعداد الحاويات الواردة للمملكة عبر الميناء، والبالغ 4 بالمئة، بأنه شيء مقبول مقارنة بالظروف السائدة في المنطقة وحركة الملاحة البحرية غير المستقرة في منطقة البحر الأحمر، وتداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.



وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النصف الثاني من العام الماضي شهد تحسنًا في حركة الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة على الرغم من التراجع في عددها مقارنة مع عام 2023.

وأضاف "بدأنا نشهد خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي تحسنًا ملحوظًا في الحاويات الواردة والصادرة عبر الميناء، مقارنة بما كانت عليه في بداية العام نفسه"، معبرًا عن أمله في استمرار حالة التحسن خلال العام الحالي.



ولفت إلى أن التراجع في أعداد الحاويات الصادرة إلى خارج المملكة عبر الميناء خلال العام الماضي يعود إلى ضعف القوة الشرائية في الأسواق التصديرية، والمنافسة التي تتعرض لها بعض المنتجات الأردنية، علاوة على وجود شحن بري للصادرات إلى الأسواق الخليجية.



وأوضح الخطيب، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، أن أجور الشحن البحري ما زالت ثابتة على ارتفاع كما كانت عليه منذ بدء أزمة البحر الأحمر، وتوجه الكثير من خطوط الملاحة العالمية الرئيسية نحو رأس الرجاء الصالح.



وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007 بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.



وتحتفظ النقابة بتمثيل المنظمة الدولية لوسطاء الشحن متعدد الوسائط (فياتا) في الأردن، التي تأسست عام 1926 في سويسرا وهي منظمة غير حكومية.

