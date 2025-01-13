تخدير طالبة.. جريمة أخلاقية تهز ناديا شهيرا في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أربعة أعضاء في ناد رياضي
مصري شهير، بتهمة تخدير طالبة وتصويرها عارية، وذلك في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.
ووفق تحريات الأجهزة الأمنية فإن أربعة شباب أعضاء في ناد شهير استدرجوا طالبة في المرحلة الثانوية إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.
ولدى وصولها إلى مقر الاحتفال وضعوا لها مخدرا في عصير، وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على غروب خاص بشباب النادي.
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم أكتوبر يفيد بإقدام أربعة شباب أعضاء في ناد شهير على استدراج طالبة إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد ووضعوا لها مخدرا في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على غروب شباب النادي.
حرر محضر بالواقعة وضبط المتهمين وحذف الفيديو.
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