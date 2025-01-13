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تخدير طالبة.. جريمة أخلاقية تهز ناديا شهيرا في مصر

1/13/2025 3:10:34 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أربعة أعضاء في ناد رياضي مصري شهير، بتهمة تخدير طالبة وتصويرها عارية، وذلك في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووفق تحريات الأجهزة الأمنية فإن أربعة شباب أعضاء في ناد شهير استدرجوا طالبة في المرحلة الثانوية إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.

ولدى وصولها إلى مقر الاحتفال وضعوا لها مخدرا في عصير، وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على غروب خاص بشباب النادي.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم أكتوبر يفيد بإقدام أربعة شباب أعضاء في ناد شهير على استدراج طالبة إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد ووضعوا لها مخدرا في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على غروب شباب النادي.

حرر محضر بالواقعة وضبط المتهمين وحذف الفيديو.

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