قنبلة فيتامينات.. نوع من الخس يحدث الفارق

MENAFN - Khaberni) خبرني - نجح علماء في إسبانيا في "خس ذهبي" جديد يحتوي على عناصر غذائية أكثر بـ 30 مرة من الخس الأخضر العادي، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Plant.

تعزيز جهود جندي مجهول

لا يعد الخس من أكثر الخضروات إثارة للاهتمام، ولكنه يتواجد غالبًا في السندويشات واللفائف واليخنات والوجبات الأخرى كطريقة لإضافة المزيد من العناصر الغذائية وكوسيلة لخفض التكاليف الاقتصادية.

قام فريق من معهد أبحاث البيولوجيا الجزيئية والخلوية النباتية IBMCP مؤخرًا بتعديل الخس وراثيًا لتعزيز قيمته الغذائية. على وجه التحديد، قاموا بزيادة مستويات مضاد الأكسدة المسمى بيتا كاروتين، والذي يستخدمه الجسم لصنع فيتامين A، الذي يعد مهمًا لصحة الرؤية ووظيفة المناعة ونمو الخلايا، والذي يُعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر وأمراض القلب إلى جانب بعض الأمراض الأخرى.

لون ذهبي مذهل

يتواجد البيتا كاروتين عادة بكميات كبيرة في الخضروات مثل الجزر والقرع والبطاطا الحلوة. إن اللون البرتقالي هو السمة المشتركة بين هذه الخضروات، والخس الجديد ليس استثناءً. تؤدي كميات كبيرة من البيتا كاروتين إلى صبغ الأوراق بلون أصفر مذهل، ومن هنا جاء لقب الخس الذهبي.

كانت مستويات البيتا كاروتين في أوراق الخس الذهبي أعلى بنحو 30 مرة من تلك الموجودة في الخس العادي. كما أن المواد المضادة للأكسدة أكثر قابلية للوصول بيولوجيًا، مما يعني أن الجهاز الهضمي يمكنه استخراجها بسهولة أكبر من الطعام.

تقنيات التكنولوجيا الحيوية

وقال مانويل رودريغيز كونسيبسيون، الباحث الرئيسي في الدراسة: "لقد نجح فريق العلماء في إنتاج وتجميع بيتا كاروتين في حجرات خلوية لا يوجد فيها عادة من خلال الجمع بين التقنيات التكنولوجية الحيوية والعلاجات ذات كثافة الضوء العالية".



