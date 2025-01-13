"جي دبليو سي" في عام 2024.. إنجازات وجوائز وتوسعات

(MENAFN
- Gwclogistics) يناير 2025 \ الدوحة \ قطر: استكمالا لمسيرتها المتميزة واصلت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية وتحقيق إنجازات كبرى وحصد جوائز مرموقة في عام 2024 بالتزامن مع مرور عشرين عامًا على تأسيسها من التميز والابتكار حيث انطلقت الشركة من بدايات متواضعة كشركة مخازن محدودة، لتتحول إلى ركيزة أساسية في القطاع اللوجستي في دولة قطر وشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي. جسّد عام 2024 مسيرة مستمرة من التوسع الاستراتيجي، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتعميق أثرها الإيجابي في المجتمع.
بناء آفاق جديدة: شراكات استراتيجية في المملكة العربية السعودية
شهد عام 2024 إنجازًا بارزًا في مسيرة جي دبليو سي مع توسعها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 لتلعب دوراً مهماً في مسيرة تحوّل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. وقد عززت الشركة حضورها في السوق السعودية من خلال توقيع اتفاقيتين محوريتين.
ضمن هذه المبادرات، أبرمت جي دبليو سي إنيرجي سيرفيسز، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة جي دبليو سي، مذكرة تفاهم مع شركة الهياكل البحرية للصناعة السعودية. تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مرافق لوجستية متقدمة تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في ميناء رأس الخير الصناعي. وتركز هذه الشراكة على تحسين حلول التخزين والخدمات اللوجستية، بما يخدم عملاء قطاع الطاقة، مستفيدة من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها جي دبليو سي في إدارة سلاسل توريد الطاقة.
وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، وقعت جي دبليو سي اتفاقية تفاهم أولية مع مجموعة مجموعة جي إف إتش المالية لتطوير بنية تحتية لوجستية متطورة تمتد على مساحة 200 ألف متر مربع في الرياض وجدة والدمام وتتميز هذه المرافق بأحدث التقنيات المتقدمة وتلتزم بأعلى معايير الاستدامة العالمية، مما يضمن قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع اللوجستي في المملكة.
وفي تعليق على هذه الشراكات التحولية، صرّح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: "تعكس هذه المبادرات التزام جي دبليو سي بتعزيز التكامل الإقليمي وتقديم حلول لوجستية على مستوى عالمي. من خلالها، نعمل على خلق فرص جديدة لعملائنا وأصحاب المصلحة، وتعزيز الابتكار والكفاءة في سلاسل التوريد".
تعزيز التميز: إطلاق فلاق عُمان لتوسيع الآفاق الإقليمية
شهد عام 2024 خطوة استراتيجية بارزة مع إطلاق شركة فلاق اللوجستية وهي شركة مملوكة بنسبة 100% في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عمان. الأمر الذي يعكس التزام جي دبليو سي بالنمو الإقليمي والتميز التشغيلي. بفضل موقعه الاستراتيجي تعمل "فلاق اللوجستية" في عُمان كمركز محوري للتجارة وحلول سلسلة التوريد، لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.
تجمع فلاق اللوجستية في سلطنة عمان بين أحدث التقنيات والبنية التحتية المتقدمة، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التخزين، والتوزيع، والخدمات ذات القيمة المضافة. ولا يقتصر دورها على تعزيز الحضور الإقليمي لـ"جي دبليو سي" فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية لعُمان، مما يرفع من كفاءة القطاع اللوجستي في البلاد.
ويعدّ إطلاق "فلاق اللوجستية "في سلطنة عُمان شاهدًا على الرؤية التوسعية الطموحة لـ"جي دبليو سي"، حيث تسعى لتعزيز الترابط الإقليمي ودعم النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية. كما تعكس في الوقت نفسه قدرة الشركة على الابتكار والتكيف والريادة في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد منافسة متزايدة.
نمو قائم على الابتكار
خلال عام 2024، واصلت جي دبليو سي ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية من خلال اعتماد أحدث الابتكارات التقنية. حيث أدخلت الشركة أنظمة إدارة المخزون القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص أوقات الاستجابة بشكل ملحوظ. كما استفادت من التطورات الرقمية لمحاكاة وتحسين عمليات المستودعات، مما زاد من دقة العمليات وسرعتها.
ولا تقتصر هذه التطورات على تعزيز سمعة جي دبليو سي في التميز فحسب، بل تمهد أيضًا الطريق لتقديم حلول لوجستية مبتكرة، مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة تطورات المستقبل.
تعزيز الاستدامة: ركيزة أساسية في رؤية جي دبليو سي لعام 2024
في عام 2024، أثبتت جي دبليو سي التزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة والابتكار معًا، مما أسهم في تحقيق إنجازات مؤثرة. حصدت الشركة جائزة "أفضل إعادة تدوير للمياه" المرموقة ضمن مسابقة ترشيد التي نظمتها كهرماء، بفضل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرائدة في منطقة بو صلبة. منذ عام 2022، أنتجت المحطة أكثر من 268 مليون لتر من المياه المعالجة، التي تم استخدامها لري ما يزيد على 20,000 متر مربع من الأراضي، مما يعكس نهجًا عمليًا ومؤثرًا في إدارة الموارد.
وخلال مشاركتها في أسبوع قطر للاستدامة، سلطت جي دبليو سي الضوء على التزامها بالابتكار الأخضر من خلال استعراض بنيتها التحتية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق حلول تقنية صديقة للبيئة.
وأكد ماثيو كيرنز، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة"جي دبليو سي"، على أهمية هذا النهج بقوله: "الاستدامة ليست مجرد هدف بالنسبة لنا، بل هي مسؤولية. نحن ملتزمون بوضع معايير جديدة في القطاع، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع".
جوائز التميز: إنجازات وتكريمات بارزة في عام 2024
حصدت جي دبليو سي خلال عام 2024 سلسلة من الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية. حيث تم تكريم منطقة الوكير اللوجستية بجائزة "مشروع العام"، وذلك تقديرًا لقدرة الشركة على تطوير بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات السوق المتطورة. كما كرّمت الهيئة العامة للجمارك في قطر جي دبليو سي لدورها في تبسيط العمليات الجمركية، مما عزز سمعتها كشريك موثوق في القطاع اللوجستي.
وفي تعليقه على هذه الإنجازات، قال الشيخ عبد الله: "إن نجاحنا هذا العام يعكس تفاني فريقنا وثقة عملائنا. لقد عملنا معًا لبناء إرث من التميز الذي يستمر في تشكيل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في قطر وخارجها".
الاستثمار في المجتمعات: العطاء من خلال المشاركة
إلى جانب نجاحاتها المؤسسية، واصلت جي دبليو سي في عام 2024 تعزيز التزامها بالتنمية المجتمعية ودعم المبادرات المحلية. شملت جهود الشركة رعاية العديد من الفعاليات والمبادرات، من أبرزها رعايتها الاتحاد القطري لألعاب البليارد لمدة عام كامل. كما دعمت الرياضي القطري علي راضي أرشيد، الذي مثل قطر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
تعكس هذه المبادرات إيمان جي دبليو سي بأهمية المشاركة المجتمعية كوسيلة لدفع التغيير الإيجابي وتعزيز التنمية. من خلال دعم المواهب المحلية والمشاريع المجتمعية، تواصل الشركة بناء علاقات متينة مع المجتمعات التي تخدمها، مما يعزز تأثيرها الإيجابي ويعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
رؤية للمستقبل: النمو والابتكار والقيادة
مع احتفاء جي دبليو سي بمرور 20 عامًا من التميز، تتطلع الشركة إلى المستقبل برؤية طموحة تركز على توسيع نطاق حضورها الإقليمي والدولي، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية مع التزام قوي بالاستدامة. تسعى جي دبليو سي إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، واستكشاف القطاعات الناشئة، وتبني التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة وقابلية التوسع.
أكد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالانابة لـمجموعة جي دبليو سي: "ترتكز رؤيتنا على الابتكار والنمو. من خلال استثمار خبراتنا ومواكبة الاتجاهات العالمية، نطمح إلى ترسيخ مكانة جي دبليو سي كشريك مفضل للحلول اللوجستية المتكاملة في جميع أنحاء المنطقة."
تواصل جي دبليو سي إعطاء الأولوية للاستثمار في التكنولوجيا، والبنية التحتية، والمواهب لضمان تلبية احتياجات عملائها المتنوعة. وبفضل هذه الاستراتيجية، تهدف الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي في قطر وخارجها، مع تعزيز دورها الريادي في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية.
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