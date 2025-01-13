الفرق الطبية في المستشفى الميداني الأردني تبدأ بتقديم العلاج للمرضى واستقبال الزوار

(MENAFN
) بدأت الفرق الطبية في المستشفى الميداني الأردني (جنوب غزة/5) بتقديم العلاج للمرضى واستقبال الزوار بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية لتخفيف معاناة السكان جراء الحرب المستمرة في غزة, ويأتي هذا الجهد ضمن مساعي المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث تعمل الفرق الطبية بكامل طاقتها لتقديم أفضل رعاية صحية لشعب غزة, وأوضح فريق المستشفى أن الموظفين من إداريين وأطباء وممرضين فخورون بوجودهم في قطاع غزة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.
كما يتضمن المستشفى العديد من العيادات المتخصصة، مثل جراحة عامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأعصاب، جراحة التجميل والحروق، جراحة العظام، طب الأطفال، جراحة الوجه والفكين، الطب الباطني، طب النساء والولادة، وعيادة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى وحدة دعم للمرضى الذين فقدوا أطرافهم, كما أرسلت القوات المسلحة الأردنية مواد بناء لإنشاء المرحلة الأولى من المستشفى الميداني "النساء والولادة / خان يونس"، والتي أوشكت على الانتهاء، بينما ستستمر المراحل التالية لتقديم الرعاية الصحية الحيوية للنساء أثناء الحمل والولادة، وكذلك للأطفال المبتسرين في غزة.
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