ترامب يشن هجومًا جديدًا على المسؤولين في ولاية كاليفورنيا

(MENAFN
) في يوم الأحد الموافق 12يناير، شن الرئيس المنتخب دونالد ترامب
هجومًا جديدًا على المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، بينما تواصل حرائق الغابات تدمير لوس أنجلوس, كتب ترامب على شبكة "تروث سوشال" الخاصة به منتقدًا طريقة التعامل مع الوضع، مشيرًا إلى أن "السياسيين غير الكفء" يبدو أنهم غير قادرين على إخماد الحرائق, ووصف الأزمة المستمرة بأنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة، متأسفًا بأن "الموت في كل مكان" في المناطق المتضررة, وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي تسبب في الحرائق، فقد واجهت السلطات انتقادات واسعة بسبب استجابتها واستعدادها, أفيد أن رجال الإطفاء في حي "باسيفيك باليسيدس"، الذي كان أحد أكثر المناطق تضررًا، كانوا يواجهون نقصًا في المياه، مما عرقل جهود الإطفاء في أماكن أخرى.
كما اتهمت نيكول بيري، إحدى سكان "باسيفيك باليسيدس" التي دُمر منزلها في الحريق، السلطات بالتخلي عن السكان, وقبل أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض، واصل ترامب هجماته على الديمقراطيين، بما في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي دعاه لزيارة لوس أنجلوس وتقييم الأضرار بنفسه, وحتى الآن، دمرت الحرائق أكثر من 12,000 مبنى، مع تأكيد وفاة 16 شخصًا على الأقل، وفقًا لإدارة إطفاء كاليفورنيا ومكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس, على الرغم من جهود آلاف رجال الإطفاء، فقد انتشرت حرائق "باسيفيك باليسيدس" إلى شمال غرب لوس أنجلوس، مهددة وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان ومعالم شهيرة مثل متحف غيتي.
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