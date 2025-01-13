الحروب الإمبريالية تجتاح العالم

(MENAFN
) تجتاح الحروب الإمبريالية العالم، مما يترك الأطفال الأبرياء في غزة والسودان ومناطق النزاع الأخرى مع جروح جسدية ونفسية ستظل معهم طوال حياتهم, أظهرت دراسة نُشرت في ديسمبر 2024 هذه الحقيقة المؤلمة، مع التركيز بشكل خاص على أطفال غزة, وفقًا للدراسة، يعاني 79% من الأطفال في غزة من الكوابيس، و87% يعانون من خوف شديد، و38% يواجهون مشكلة التبول اللاإرادي, وقالت نسبة تقارب نصف آبائهم إن أطفالهم يعتقدون أنهم سيموتون في الحرب، بينما يشعر 96% من أطفال غزة أن الموت وشيك, تُظهر النتائج حجم الصدمة واليأس الذين يواجههما هؤلاء الأطفال يوميًا, وكان يمكن أن ينتهي هذا المقال مع تلك الأرقام الصادمة، لكن هناك المزيد للنظر فيه, في مارس 2024، أصدر لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تقريرًا عن الحرب في السودان, النزاع الوحشي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، المدعومة من قوى أجنبية، يدمر حياة الأطفال السودانيين, يبرز التقرير أن 24 مليون طفل في السودان، أي ما يقارب نصف سكان البلاد، مهددون بكارثة "أجيالية", ملايين الأطفال خارج المدرسة، مشردون، ويعانون من سوء التغذية.
كما يشير مفهوم "الكارثة الجيلية" إلى الصدمة الدائمة التي ستؤثر على أطفال السودان لسنوات قادمة، دون أمل في التعافي لأجيال, أظهرت دراسة علمية نشرت في 2017 أن الصدمات النفسية في الطفولة، خاصة في مناطق الحروب، تغير النظام العصبي للطفل، مما يجعله في حالة تأهب وقلق دائم يستمر حتى مرحلة البلوغ, تشمل العواقب الصحية طويلة المدى لهذه الصدمات زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وفقًا لدراسات عن الأطفال الذين عاشوا في مناطق نزاع سابقة, وفي عام 2022، كتب أطباء من أفغانستان والهند وأيرلندا وسريلانكا رسالة إلى مجلة "لانسيت" مذكرين العالم بمحنة أطفال أفغانستان، الذين نشأوا في الحرب طوال حياتهم, وقد دعوا إلى خطة رعاية صحية متكاملة للأطفال الأفغان، باستخدام الرعاية الصحية عن بُعد ومشاركة غير المتخصصين في المجال الطبي لتلبية احتياجاتهم النفسية, ومع ذلك، لا يزال هذا الاقتراح غير محقق في ظل استمرار استفادة تجار الأسلحة من الحروب, كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام(اس آي بي آر آي) في ديسمبر 2024 أن إيرادات أفضل 100 شركة أسلحة في العالم وصلت إلى 632 مليار دولار في 2023، حيث تمثل خمس شركات أمريكية تقريبًا ثلث هذا المبلغ, وتسلط هذه الحقيقة المأساوية الضوء على الفارق الكبير بين الأرباح التي يحققها صناعة الحرب والمعاناة المستمرة للأطفال المولودين في مناطق النزاع, بينما تذهب المليارات إلى صانعي الأسلحة، لا يُوجه أي من هذه الثروات نحو معالجة جروح الأطفال المتأثرين بالحروب.
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