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جمعية خيرية بحرينية تختار سمو أمير البلاد الشخصية القيادية الخليجية الفخرية لعام 2024

1/12/2025 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي المنامة - 12 - 1 (كونا) -- اختارت جمعية (السنابل) لرعاية الأيتام في مملكة البحرين اليوم الأحد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه "الشخصية القيادية الخليجية الفخرية” لعام 2024.
وأعلنت اللجنة المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي منح سمو أمير دولة الكويت جائزتها لعام 2024 لفئة "رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي" تقديرا لإسهامات سموه في مجال العمل الخيري والإنساني.
واعربت اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل في كلمة خلال الحفل القاها البروفسور يوسف العباسي عن تشرف الدورة الثالثة للجائزة بتكريم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لفئة الشخصية القيادية الفخرية لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسة رعاية الأيتام في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024.
وقال العباسي رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ان تكريم سمو امير الكويت مستحق لقائد يقدم الكثير من أجل النهوض برعاية الأيتام وأسرهم وليس على مستوى بلاده فحسب لافتا الى ان جهود دولة الكويت في عهد سموه الزاهر بمجال الرعاية الاجتماعية عابرة للحدود ووصلت إلى بقاع كثيرة من دول العالم.
واشار الى ان اختيار سموه حفظه الله يأتي ليكمل العقد الاجتماعي المؤثر مع قادة آخرين تشرفت هذه الجائزة بتكريمهم حيث تشرفت في نسختها الاولى بتكريم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة اما في نسختها الثانية تشرفت بتكريم خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله.
وتسلم الجائزة في نسختها الثالثة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح في حفل أقيم برعاية فخرية من ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبإشراف الرئيس الفخري لجمعية (السنابل) لرعاية الأيتام الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة.
وأعرب سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة عن شكره وتقديره الكبيرين لتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد ضمن فئات جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أن اختيار سموه "الشخصية القيادية الخليجية الفخرية” يعبر عن أهمية وقيمة الدور الإنساني لسمو الأمير ودعمه المتواصل للأيتام.
وقال الشيخ ثامر إن "قيم الخير والإنسانية منهج يتجسد كل يوم في أعمال وأفعال الكويت وأهلها" مؤكدا أن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من هوية الإنسان الكويتي لا سيما في مجال رعاية الأيتام.
وأضاف أن "تاريخ دولة الكويت ممثلة بقيادتها وشعبها سطر بأحرف من نور في سجلها الخيري منذ ماضيها البعيد وحتى يومنا هذا".
وأوضح أن للكويت بصمات ناصعة البياض في مختلف دول العالم لدعم الأنشطة الخيرية وكفالة الأيتام مشيرا إلى أن تكريم حضرة سمو الأمير بجائزة الشخصية القيادية الخليجية الفخرية يبعث على الفخر ويعزز دور الكويت في دعم مسيرة رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهته اشاد المشرف العام على جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لرعاية الأيتام في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 الشيخ سلمان بن عبدالله ال خليفة في كلمة له خلال الحفل لما توليه مملكة البحرين من اهتمام ورعاية بفئة الايتام وذلك بفضل القيادة الحكيمة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
واكد ان هذا الحفل يأتي لتقدير ما تقوم به المجتمعات الخليجية عن الجهود التي تقوم بها الشخصيات والمؤسسات ذات الصلة لاهتمامهم بالايتام واسرهم وتقديم كافة الرعاية لهم لافتا الى انها بلاشك تعد ثمرة لتوصيات وتوجيهات اصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون.
ومن ناحية قال رئيس مجلس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق في كلمة له ان هذه الجائزة التي اطلقتها جمعية السنابل بالتعاون مع الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية هي مبادرة عظيمة ورائدة تستحق كل الدعم والتقدير لافتا الى انها تعكس الالتزام بالقيم الاسلامية والانسانية النبيلة التي تكفل حقوق الايتام وتدعهم لتحقيق امكاناتهم في الحياة.
وقال ان "تكريم سمو أمير البلاد يؤكد دعم سموه الدائم للعمل الخيري وما الجسر الجوي لغزة والسودان والمغرب الا دليل على استكمال مسيرة حكام الكويت في العمل الانساني" مستذكرا انه في عام 2014 كرم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون أمير الكويت الراحل وأعلن تسميته قائدا للعمل الإنساني بمناسبة اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني.
واعرب عن الشكر والتقدير لجمعية السنابل على هذا الاستحقاق لاختيار سمو الامير الشخصية القيادية الخليجية الفخرية لرعاية الايتام هذا العام مؤكدا انه على يقين بان الجهود المبذولة في هذا المجال ستستمر وستسعى لاحداث فارق كبير في حياة الايتام.
وتم خلال الحفل ايضا تكريم فئات عديدة منها رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق والمدير العام لبيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد العازمي وحمد نبيل العون ممثلا عن جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.
وياتي تنظيم جمعية (السنابل) لرعاية الأيتام في مملكة البحرين في نسخته الثالثة في اختيار الفائزين بفئات جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. (النهاية) خ ن ع

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