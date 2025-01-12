جمعية خيرية بحرينية تختار سمو أمير البلاد الشخصية القيادية الخليجية الفخرية لعام 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خلود العنزي المنامة - 12 - 1 (كونا) -- اختارت جمعية (السنابل) لرعاية الأيتام في مملكة البحرين اليوم الأحد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه "الشخصية القيادية الخليجية الفخرية” لعام 2024.
وأعلنت اللجنة المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي منح سمو أمير دولة الكويت جائزتها لعام 2024 لفئة "رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي" تقديرا لإسهامات سموه في مجال العمل الخيري والإنساني.
واعربت اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل في كلمة خلال الحفل القاها البروفسور يوسف العباسي عن تشرف الدورة الثالثة للجائزة بتكريم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لفئة الشخصية القيادية الفخرية لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسة رعاية الأيتام في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024.
وقال العباسي رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ان تكريم سمو امير الكويت مستحق لقائد يقدم الكثير من أجل النهوض برعاية الأيتام وأسرهم وليس على مستوى بلاده فحسب لافتا الى ان جهود دولة الكويت في عهد سموه الزاهر بمجال الرعاية الاجتماعية عابرة للحدود ووصلت إلى بقاع كثيرة من دول العالم.
واشار الى ان اختيار سموه حفظه الله يأتي ليكمل العقد الاجتماعي المؤثر مع قادة آخرين تشرفت هذه الجائزة بتكريمهم حيث تشرفت في نسختها الاولى بتكريم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة اما في نسختها الثانية تشرفت بتكريم خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله.
وتسلم الجائزة في نسختها الثالثة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح في حفل أقيم برعاية فخرية من ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبإشراف الرئيس الفخري لجمعية (السنابل) لرعاية الأيتام الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة.
وأعرب سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة عن شكره وتقديره الكبيرين لتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد ضمن فئات جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أن اختيار سموه "الشخصية القيادية الخليجية الفخرية” يعبر عن أهمية وقيمة الدور الإنساني لسمو الأمير ودعمه المتواصل للأيتام.
وقال الشيخ ثامر إن "قيم الخير والإنسانية منهج يتجسد كل يوم في أعمال وأفعال الكويت وأهلها" مؤكدا أن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من هوية الإنسان الكويتي لا سيما في مجال رعاية الأيتام.
وأضاف أن "تاريخ دولة الكويت ممثلة بقيادتها وشعبها سطر بأحرف من نور في سجلها الخيري منذ ماضيها البعيد وحتى يومنا هذا".
وأوضح أن للكويت بصمات ناصعة البياض في مختلف دول العالم لدعم الأنشطة الخيرية وكفالة الأيتام مشيرا إلى أن تكريم حضرة سمو الأمير بجائزة الشخصية القيادية الخليجية الفخرية يبعث على الفخر ويعزز دور الكويت في دعم مسيرة رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهته اشاد المشرف العام على جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لرعاية الأيتام في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 الشيخ سلمان بن عبدالله ال خليفة في كلمة له خلال الحفل لما توليه مملكة البحرين من اهتمام ورعاية بفئة الايتام وذلك بفضل القيادة الحكيمة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
واكد ان هذا الحفل يأتي لتقدير ما تقوم به المجتمعات الخليجية عن الجهود التي تقوم بها الشخصيات والمؤسسات ذات الصلة لاهتمامهم بالايتام واسرهم وتقديم كافة الرعاية لهم لافتا الى انها بلاشك تعد ثمرة لتوصيات وتوجيهات اصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون.
ومن ناحية قال رئيس مجلس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق في كلمة له ان هذه الجائزة التي اطلقتها جمعية السنابل بالتعاون مع الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية هي مبادرة عظيمة ورائدة تستحق كل الدعم والتقدير لافتا الى انها تعكس الالتزام بالقيم الاسلامية والانسانية النبيلة التي تكفل حقوق الايتام وتدعهم لتحقيق امكاناتهم في الحياة.
وقال ان "تكريم سمو أمير البلاد يؤكد دعم سموه الدائم للعمل الخيري وما الجسر الجوي لغزة والسودان والمغرب الا دليل على استكمال مسيرة حكام الكويت في العمل الانساني" مستذكرا انه في عام 2014 كرم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون أمير الكويت الراحل وأعلن تسميته قائدا للعمل الإنساني بمناسبة اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني.
واعرب عن الشكر والتقدير لجمعية السنابل على هذا الاستحقاق لاختيار سمو الامير الشخصية القيادية الخليجية الفخرية لرعاية الايتام هذا العام مؤكدا انه على يقين بان الجهود المبذولة في هذا المجال ستستمر وستسعى لاحداث فارق كبير في حياة الايتام.
وتم خلال الحفل ايضا تكريم فئات عديدة منها رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق والمدير العام لبيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد العازمي وحمد نبيل العون ممثلا عن جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.
وياتي تنظيم جمعية (السنابل) لرعاية الأيتام في مملكة البحرين في نسخته الثالثة في اختيار الفائزين بفئات جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. (النهاية) خ ن ع
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