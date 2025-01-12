البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف يحصد المركز الاول بمنافسات (مايكرو ماكس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 12 - 1 (كونا) -- حقق البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف المركز الاول بمنافسات مايكرو ماكس في الجولة الخامسة ضمن بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس المقامة على مضمار حلبة الكارتنج التابعة لحلبة البحرين الدولية.
وقالت الحلبة في بيان لها اليوم الاحد انه تمكن عبدالعزيز الصراف والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة وناصر ناس وفيدانت مينون وعبدالله سجاد ومحمد المحروس من تحقيق المراكز الأولى ضمن فئاتهم في الكارتنج على طول المضمار البالغ طوله 414ر14 كيلومتر في البطولةالتي انطلقت على مضمار الحلبة البحرين الدولية "موطن رياضة
السيارات في الشرق الأوسط" من خلال حلبة الكارتنج البحرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
واوضحت انه ضمن فئة مايكرو ماكس واصل طارق صوفي هيمنته التي امتلكها طوال الموسم حيث تصدر التجارب وحصل على المركز الأول في التصفيات وفاز بالنهائي ثم عبر خط النهاية في المركز الأول بعد تسع لفات في السباق ولكن تم منحه عقوبة زمنية قدرها 10 ثوان من قبل الحكام مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني وترقية عبدالعزيز الصراف إلى المركز الأول.
واضافت انه بذلك فاز عبدالعزيز بزمن قدره تسع دقائق 443ر19 ثانية وانضم إليهم ليو ساروهان على منصة التتويج في المركز الثالث.
وتعود بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج من خلال جولتها السادسة في 24 يناير 2025 ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025. (النهاية)
خ ن ع
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