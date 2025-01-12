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البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف يحصد المركز الاول بمنافسات (مايكرو ماكس)

1/12/2025 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 1 (كونا) -- حقق البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف المركز الاول بمنافسات مايكرو ماكس في الجولة الخامسة ضمن بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس المقامة على مضمار حلبة الكارتنج التابعة لحلبة البحرين الدولية.
وقالت الحلبة في بيان لها اليوم الاحد انه تمكن عبدالعزيز الصراف والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة وناصر ناس وفيدانت مينون وعبدالله سجاد ومحمد المحروس من تحقيق المراكز الأولى ضمن فئاتهم في الكارتنج على طول المضمار البالغ طوله 414ر14 كيلومتر في البطولةالتي انطلقت على مضمار الحلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" من خلال حلبة الكارتنج البحرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
واوضحت انه ضمن فئة مايكرو ماكس واصل طارق صوفي هيمنته التي امتلكها طوال الموسم حيث تصدر التجارب وحصل على المركز الأول في التصفيات وفاز بالنهائي ثم عبر خط النهاية في المركز الأول بعد تسع لفات في السباق ولكن تم منحه عقوبة زمنية قدرها 10 ثوان من قبل الحكام مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني وترقية عبدالعزيز الصراف إلى المركز الأول.
واضافت انه بذلك فاز عبدالعزيز بزمن قدره تسع دقائق 443ر19 ثانية وانضم إليهم ليو ساروهان على منصة التتويج في المركز الثالث.
وتعود بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج من خلال جولتها السادسة في 24 يناير 2025 ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025. (النهاية)

خ ن ع




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