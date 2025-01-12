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كأس الاتحاد الإنجليزي.. (مانشستر يونايتد) يقصي (أرسنال) بركلات الترجيح

1/12/2025 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن -12-1-(كونا)- - تأهل (مانشستر يونايتد) إلى المرحلة الرابعة من منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تغلبه اليوم الاحد على مضيفه (أرسنال) بضربات الترجيح.
وتقدم (اليونايتد) بالهدف الاول عند الدقيقة 52 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز غير ان البرازيلي غابرييل عدل النتيجة بعد تسع دقائق.
وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق بها (مانشستر يونايتد) بخمسة اهداف مقابل ثلاثة.
واسفرت قرعة الجولة الرابعة من المنافسة عن مواجهات قوية بين فرق الدوري الممتاز ابرزها مباريات (مانشستير يونايتد) ضد (ليستر سيتي) و (استون فيلا) ضد (توتنهام هوتسبر) و (ايفرتون) ضد (بورنموث) و (تشيلسي) ضد (برايتون) وكلها ستلعب يوم الثامن من الشهر المقبل. (النهاية)

م ر ن



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