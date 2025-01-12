كأس الاتحاد الإنجليزي.. (مانشستر يونايتد) يقصي (أرسنال) بركلات الترجيح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن -12-1-(كونا)- - تأهل (مانشستر يونايتد) إلى المرحلة الرابعة من منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
بعد تغلبه اليوم الاحد على مضيفه (أرسنال) بضربات الترجيح.
وتقدم (اليونايتد) بالهدف الاول عند الدقيقة 52 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز غير ان البرازيلي غابرييل عدل النتيجة بعد تسع دقائق.
وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق بها (مانشستر يونايتد) بخمسة اهداف مقابل ثلاثة.
واسفرت قرعة الجولة الرابعة من المنافسة عن مواجهات قوية بين فرق الدوري
الممتاز ابرزها مباريات
(مانشستير يونايتد) ضد (ليستر سيتي) و (استون فيلا) ضد (توتنهام هوتسبر) و (ايفرتون) ضد (بورنموث) و (تشيلسي) ضد (برايتون) وكلها ستلعب يوم الثامن من الشهر المقبل. (النهاية)
م ر ن
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