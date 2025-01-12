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إيران تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة لتحسين الوضع في اليمن

1/12/2025 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 12 – 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد دعم بلاده لجهود منظمة الأمم المتحدة الهادفة لتحسين الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن تصريحات عراقجي جاءت خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في العاصمة طهران.
من جانبه أشاد غروندبرغ بمواقف وإهتمام إيران بأمن واستقرار المنطقة خاصة في اليمن مؤكدا ضرورة استمرار المشاورات مع طهران لتعزيز الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة اليمنية. (النهاية)

م و / ح م ف




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