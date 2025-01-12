إيران تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة لتحسين الوضع في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 12 – 1 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد دعم بلاده لجهود منظمة الأمم المتحدة الهادفة لتحسين الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن تصريحات عراقجي جاءت خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في العاصمة طهران.
من جانبه أشاد غروندبرغ بمواقف وإهتمام إيران بأمن واستقرار المنطقة خاصة في اليمن مؤكدا ضرورة استمرار المشاورات مع طهران لتعزيز الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة اليمنية. (النهاية)
م و / ح م ف
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