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بنغلاديش تعرب عن قلقها للمفوض السامي الهندي بشأن التوترات على طول الحدود بين البلدين

1/12/2025 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 12 - 1 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية البنغلاديشية اليوم الاحد عن قلقها العميق للمفوض السامي الهندي (براناي فيرما) بشأن التوترات على طول الحدود بين البلدين.
وذكرت وسائل اعلام محلية نقلا عن وزارة الخارجية البنغلاديشية ان وزير الخارجية محمد جاشيم الدين أعرب عن قلقه العميق للمفوض السامي الهندي فيرما بشأن الأنشطة الأخيرة لقوة أمن الحدود الهندية على طول الحدود بين بنغلاديش والهند.
وأضاف البيان ان الوزير "أكد أن مثل هذه الأنشطة وخاصة المحاولة غير المصرح بها لبناء سياج من الأسلاك الشائكة والإجراءات العملياتية ذات الصلة من قبل قوة أمن الحدود الهندية تسببت في توترات واضطرابات على طول الحدود".
واكد جاشيم الدين على أن بناء سياج من الأسلاك الشائكة دون تصريح مناسب يقوض روح التعاون والعلاقات الودية بين البلدين معربا عن أمله في أن توفر محادثات المديرين العامين لقوة أمن الحدود فرصة لمناقشة الأمر بالتفصيل.
وقال المفوض السامي فيرما للصحفيين بعد المحادثات انه ناقش التزام الهند بضمان حدود خالية من الجريمة ومعالجة التحديات بشكل فعال مع وزير خارجية بنغلاديش.
وأكد أن قوات الحدود للبلدين تعملان بالتفاهم بشأن سياج الحدود وحافظت على اتصالات منتظمة كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة تحديات التهريب.
وأعرب وزير خارجية بنغلاديش عن قلقه وخيبة أمله بخصوص مقتل مواطن بنغلاديشي مؤخرا في سونامجانج على يد قوات أمن الحدود الهندية ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات الهندية لوقف تكرار مثل هذه الحوادث وإجراء تحقيقات في كل عمليات القتل على الحدود واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عنها.
وتشهد العلاقات الهندية والبنغلاديشية توترات منذ الاطاحة بحكومة رئيسة الوزراء السابق الشيخة حسينة وفرارها الى الهند في اعقاب احتجاجات عارمة في اغسطس 2024. (النهاية)

أ ت ك / م م ج



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