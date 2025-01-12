بنغلاديش تعرب عن قلقها للمفوض السامي الهندي بشأن التوترات على طول الحدود بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 12 - 1 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية البنغلاديشية اليوم الاحد عن قلقها العميق للمفوض السامي الهندي (براناي فيرما) بشأن التوترات على طول الحدود بين البلدين.
وذكرت وسائل اعلام
محلية نقلا عن وزارة الخارجية البنغلاديشية ان وزير
الخارجية محمد جاشيم الدين أعرب عن قلقه العميق للمفوض السامي الهندي فيرما بشأن الأنشطة الأخيرة لقوة أمن الحدود الهندية على طول الحدود بين بنغلاديش والهند.
وأضاف البيان ان الوزير "أكد أن مثل هذه الأنشطة وخاصة المحاولة غير المصرح بها لبناء سياج من الأسلاك الشائكة والإجراءات العملياتية ذات الصلة من قبل قوة أمن الحدود الهندية تسببت في توترات واضطرابات على طول الحدود".
واكد جاشيم الدين على أن بناء سياج من الأسلاك الشائكة دون تصريح مناسب يقوض روح التعاون والعلاقات الودية بين البلدين معربا عن أمله في أن توفر محادثات المديرين العامين لقوة أمن الحدود فرصة لمناقشة الأمر بالتفصيل.
وقال المفوض السامي فيرما للصحفيين بعد المحادثات انه ناقش التزام الهند بضمان حدود خالية من الجريمة ومعالجة التحديات بشكل فعال مع وزير خارجية بنغلاديش.
وأكد أن قوات الحدود للبلدين تعملان بالتفاهم بشأن سياج الحدود وحافظت على اتصالات منتظمة كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة تحديات التهريب.
وأعرب وزير خارجية بنغلاديش عن قلقه وخيبة أمله بخصوص مقتل مواطن بنغلاديشي مؤخرا في سونامجانج على يد قوات أمن الحدود الهندية ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات الهندية لوقف تكرار مثل هذه الحوادث وإجراء تحقيقات في كل عمليات القتل على الحدود واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عنها.
وتشهد العلاقات الهندية والبنغلاديشية توترات منذ الاطاحة بحكومة رئيسة الوزراء السابق الشيخة حسينة وفرارها الى الهند في اعقاب احتجاجات عارمة في اغسطس 2024. (النهاية)
أ ت ك / م م ج
MENAFN12012025000071011013ID1109082055
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