الحزب الحاكم في تشاد يفوز بغالبية مقاعد البرلمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد اليوم الأحد فوز الحزب الحاكم في البلاد (الحركة الوطنية للإنقاذ) بغالبية مقاعد البرلمان
خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 29 ديسمبر الماضي بواقع 124 مقعدا من أصل 188.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد برتشيريت إن "المركز الثاني كان من نصيب (التجمع الوطني للديمقراطيين تشاديين -اليقظة) بقيادة المرشح الرئاسي السابق ألبرت باداكي بحصوله على 11 مقعدا".
وأضاف برتشيريت أن "باقي الأحزاب السياسية (وعددها 38) تقاسمت المقاعد المتبقية (53 مقعدا) وبالتالي ستكون ممثلة في الجمعية الوطنية الجديدة".
وأوضح أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في البلاد منذ عام 2011 وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 56ر51 بالمئة وذلك في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية.
وتشكل هذه الانتخابات آخر مراحل المسار الانتقالي في تشاد التي بدأت عام 2021 بعد اغتيال الرئيس السابق إدريس ديبي حيث تولى نجله الرئيس الحالي محمد ديبي السلطة.
وقبل هذا الاقتراع نظمت تشاد انتخابات رئاسية في مايو 2024 فاز فيها الرئيس محمد ديبي كما أجرت البلاد استفتاء دستوريا في ديسمبر 2023 وافق عليه التشاديون بنسبة 86 بالمئة. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN12012025000071011013ID1109082054
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