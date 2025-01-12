Monday, 13 January 2025 06:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحزب الحاكم في تشاد يفوز بغالبية مقاعد البرلمان

1/12/2025 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد اليوم الأحد فوز الحزب الحاكم في البلاد (الحركة الوطنية للإنقاذ) بغالبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 29 ديسمبر الماضي بواقع 124 مقعدا من أصل 188.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد برتشيريت إن "المركز الثاني كان من نصيب (التجمع الوطني للديمقراطيين تشاديين -اليقظة) بقيادة المرشح الرئاسي السابق ألبرت باداكي بحصوله على 11 مقعدا".
وأضاف برتشيريت أن "باقي الأحزاب السياسية (وعددها 38) تقاسمت المقاعد المتبقية (53 مقعدا) وبالتالي ستكون ممثلة في الجمعية الوطنية الجديدة".
وأوضح أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في البلاد منذ عام 2011 وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 56ر51 بالمئة وذلك في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية.
وتشكل هذه الانتخابات آخر مراحل المسار الانتقالي في تشاد التي بدأت عام 2021 بعد اغتيال الرئيس السابق إدريس ديبي حيث تولى نجله الرئيس الحالي محمد ديبي السلطة.
وقبل هذا الاقتراع نظمت تشاد انتخابات رئاسية في مايو 2024 فاز فيها الرئيس محمد ديبي كما أجرت البلاد استفتاء دستوريا في ديسمبر 2023 وافق عليه التشاديون بنسبة 86 بالمئة. (النهاية)

م ر / م م ج



MENAFN12012025000071011013ID1109082054

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث