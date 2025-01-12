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الرئاسة الفلسطينية: آن الأوان لإجبار الاحتلال على وقف حربه الشاملة ضد الشعب الفلسطيني

1/12/2025 11:31:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 1 (كونا) -- طالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة اليوم الاحد المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الاسرئيلي بوقف حربها على الشعب الفلسطيني.
وقال أبوردينة في بيان صحافي " آن الأوان لإجبار دولة الاحتلال على القبول بوقف حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
واضاف ان "القيادة الفلسطينية سعت منذ اليوم الأول من بدء العدوان في قطاع غزة لوقفه وتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات القتل والتدمير والتهجير التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة".
وتابع قائلا أن الرئيس محمود عباس "يجري اتصالات مكثفة ولقاءات مع الأطراف العربية والدولية كافة من أجل الإسراع في التوصل لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات العاجلة للقطاع والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه".
وشدد المسؤول الفلسطيني في بيانه على أن الشرعية العربية والدولية "أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".(النهاية)

ن ق / س ع م




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