الرئاسة الفلسطينية: آن الأوان لإجبار الاحتلال على وقف حربه الشاملة ضد الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 12 - 1 (كونا) -- طالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة اليوم الاحد المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الاسرئيلي بوقف حربها على الشعب الفلسطيني.
وقال أبوردينة في بيان صحافي " آن الأوان لإجبار دولة الاحتلال على القبول بوقف حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
واضاف ان "القيادة الفلسطينية سعت منذ اليوم الأول من بدء العدوان في قطاع غزة لوقفه وتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات القتل والتدمير والتهجير التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة".
وتابع قائلا أن الرئيس محمود عباس "يجري اتصالات مكثفة ولقاءات مع الأطراف العربية والدولية كافة من أجل الإسراع في التوصل لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات العاجلة للقطاع والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه".
وشدد المسؤول الفلسطيني في بيانه على أن الشرعية العربية والدولية "أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".(النهاية)
ن ق / س ع م
MENAFN12012025000071011013ID1109082053
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