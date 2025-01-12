كأس السوبر الاسباني: (برشلونة) يتوج باللقب على حساب (ريال مدريد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 12 - 1 (كونا) -- حقق فريق (برشلونة) لقب كأس السوبر الاسباني لكرة القدم
بعد فوزه الكبير اليوم الاحد على غريمه (ريال مدريد) بنتيجة (5 - 2) وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأفتتح (ريال مدريد) أهداف اللقاء مبكرا عن طريق لاعبه كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة فيما أدرك التعادل ل(برشلونة) لاعبه لامين يامال في الدقيقة 22.
وعزز لاعب
(برشلونة) ليفاندوفسكي من تقدم فريقه بهدف ثاني سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 36 فيما سجل الهدف الثالث رافينيا في الدقيقة 39 في حين جاء الهدف الرابع عن طريق أليكس بالدي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط المبارة الاول.
وعزز لاعب (برشلونة) رافينيا من تقدم فريقه من جديد بهدف خامس سجله في الدقيقة 48 فيما تمكن لاعب (ريال مدريد) رودريغو من تقليص الفارق بهدف ثاني لفريقه سجله في الدقيقة 60.
وكانت المملكة قد استضافت 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني فكانت أولى النسخ عام 2020 في مدينة جدة وتوج حينها فريق ريال مدريد باللقب بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية وتوج بها ايضا ريال مدريد عام 2022. أما في النسخة الثالثة فقد توج فريق برشلونة باللقب الإسباني بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد وعاد ريال مدريد ليحقق رابع النسخ في الرياض مطلع العام الماضي 2024.(النهاية)
ف ن
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