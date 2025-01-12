الدوري الفرنسي: الباريسي (سان جيرمان) يهزم (سانت إيتيان) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 12 - 1 (كونا) -- هزم المتصدر (باريس سان جيرمان) ضيفه (سانت إيتيان) بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم بينهما على استاد (بارك دي برانس) اليوم الاحد ضمن الجولة ال17 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم
2024 - 2025.
وتقدم الباريسي (سان جيرمان) بهدفين متتاليين من خلال اللاعب عثمان ديمبلي بمساعدة كانغ إن لي في أسفل يسار المرمى والثاني من ضربة جزاء في الدقيقتين ال13 وال23.
وفي الشوط الثاني استطاع (سانت ايتيان) ان يسجل هدفه الاول من خلال اللاعب زوريكو دافيتاشفيلي في أسفل يمين المرمى في الدقيقة ال64.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 43 نقطة بينما يقع فريق (سانت ايتيان) في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN12012025000071011013ID1109082051
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