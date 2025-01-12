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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

1/12/2025 11:31:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - جمعية (السنابل) لرعاية الأيتام في مملكة البحرين تختار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه "الشخصية القيادية الخليجية الفخرية” لعام 2024.
الكويت - وزير الخارجية عبدالله اليحيا يؤكد استمرار دولة الكويت في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري الشقيق عبر التنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية وبشكل يسهم في تعافي الاقتصاد السوري.
الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يقول إن دول مجلس التعاون تؤكد دعم سوريا على الأصعدة كافة وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للشعب السوري.
جدة - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي ووزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة يوقعان بمدينة جدة اتفاقية ترتيب شؤون حجاج دولة الكويت لموسم (حج 1446 هجري) وذلك قبل يوم من انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة.
غزة - إدارة المستشفى الكويتي التخصصي تعلن عن تقديم خدماته الصحية لنحو نصف مليون نازح من بين مليون نازح فلسطيني يعيشون بمدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة وذلك منذ إعادة افتتاح أقسام المستشفى قبل ستة أشهر.
رام الله - نائب الرئيس التنفيذي في جمعية (نماء الخيرية) عبد العزيز الكندري يقول إن الجمعية مستمرة في تنفيذ حملة توزيع المساعدات الإغاثية الشتوية على النازحين شمالي قطاع غزة حيث استفاد منها 250 أسرة نازحة.
اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل تسعة مسلحين على الأقل في عمليتين منفصلتين لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان. (النهاية) م م ج

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