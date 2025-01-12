موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - جمعية (السنابل) لرعاية الأيتام في مملكة البحرين تختار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه "الشخصية القيادية الخليجية الفخرية” لعام 2024.
الكويت - وزير
الخارجية عبدالله اليحيا يؤكد استمرار دولة الكويت في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري الشقيق عبر التنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية وبشكل يسهم في تعافي الاقتصاد السوري.
الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يقول إن دول مجلس التعاون تؤكد دعم سوريا على الأصعدة كافة وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للشعب السوري.
جدة - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي ووزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة يوقعان بمدينة جدة اتفاقية ترتيب شؤون حجاج دولة الكويت لموسم (حج 1446 هجري) وذلك قبل يوم من انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الرابعة.
غزة - إدارة المستشفى الكويتي التخصصي تعلن عن تقديم خدماته الصحية لنحو نصف مليون نازح من بين مليون نازح فلسطيني يعيشون بمدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة وذلك منذ إعادة افتتاح أقسام المستشفى قبل ستة أشهر.
رام الله - نائب الرئيس التنفيذي في جمعية (نماء الخيرية) عبد العزيز الكندري يقول إن الجمعية مستمرة في تنفيذ حملة توزيع المساعدات الإغاثية الشتوية على النازحين شمالي قطاع غزة حيث استفاد منها 250 أسرة نازحة.
اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل تسعة مسلحين على الأقل في عمليتين منفصلتين لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان. (النهاية) م م ج
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