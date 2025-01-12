البحرين الوطني يطلق حملة تمويل شخصي بجوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 5,000 دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن

بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‮

‬‭(‬ NBB ‭)‬‮

‬إطلاق‭ ‬حملة

جديدة

للتمويل‭ ‬الشخصي،‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬العملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية

إجمالية‭ ‬تصل

قيمتها

إلى‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‮

‬وستستمر

لغاية‮

‬31‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

سيتمكن

كل‭ ‬من‮

‬يتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬جديد‭ ‬أو

إضافة

على

تمويله‭ ‬الحالي‮

‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‮

‬من‭ ‬الدخول

تلقائيًا‭ ‬في‭ ‬السحب‭. ‬سيتم‭ ‬إعلان

فائزين‭ ‬اثنين،‭ ‬حيث

سيحصل

كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬2 , 500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‮

‬بالإضافة

إلى‭ ‬ذلك

سيقدم

بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‮

‬وإعفاء

من

الرسوم‭ ‬الإدارية،‮

‬وإجراءات‭ ‬موافقة‭ ‬مبسطة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لبدء‭ ‬هذا

العام‭ ‬بمزايا‭ ‬فريدة‭ ‬ومجزية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المبادرة،‭ ‬قال

صباح‭ ‬عبداللطيف

الزياني‮

‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬العام‮

‬بحملة

تُتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلولنا

التمويلية‮

‬المتميزة،‮

‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حملتنا‭ ‬للتمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقديم‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‮

‬ NBB ‭ ‬ Digital ‮

‬ Banking ‮

‬ أو

من

خلال

أحد‭ ‬فروعنا‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬المهتمين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬الحملة‭ ‬وشروطها‭ ‬أو‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‮

‬ NBB ‭ ‬ Digital ‮

‬ للخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬أو‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬موقع‮

‬ nbbonline ‭.‬ com ،‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‮

‬4433‭ ‬1721‮

‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬