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البحرين الوطني يطلق حملة تمويل شخصي بجوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 5,000 دينار

1/12/2025 11:31:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن
بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‮
‬‭(‬ NBB ‭)‬‮
‬إطلاق‭ ‬حملة
جديدة
للتمويل‭ ‬الشخصي،‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬العملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية
إجمالية‭ ‬تصل
قيمتها
إلى‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‮
‬وستستمر
لغاية‮
‬31‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

سيتمكن
كل‭ ‬من‮
‬يتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬جديد‭ ‬أو
إضافة
على
تمويله‭ ‬الحالي‮
‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‮
‬من‭ ‬الدخول
تلقائيًا‭ ‬في‭ ‬السحب‭. ‬سيتم‭ ‬إعلان
فائزين‭ ‬اثنين،‭ ‬حيث
سيحصل
كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬2 , 500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‮
‬بالإضافة
إلى‭ ‬ذلك
سيقدم
بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‮
‬وإعفاء
من
الرسوم‭ ‬الإدارية،‮
‬وإجراءات‭ ‬موافقة‭ ‬مبسطة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لبدء‭ ‬هذا
العام‭ ‬بمزايا‭ ‬فريدة‭ ‬ومجزية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المبادرة،‭ ‬قال
صباح‭ ‬عبداللطيف
الزياني‮
‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬العام‮
‬بحملة
تُتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلولنا
التمويلية‮
‬المتميزة،‮
‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حملتنا‭ ‬للتمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقديم‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‮
 NBB ‭ ‬ Digital
Banking
أو
من
خلال
أحد‭ ‬فروعنا‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬المهتمين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬الحملة‭ ‬وشروطها‭ ‬أو‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‮
 NBB ‭ ‬ Digital
للخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬أو‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬موقع‮
 nbbonline ‭.‬ com ،‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‮
‬4433‭ ‬1721‮
‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬

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