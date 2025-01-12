البحرين الوطني يطلق حملة تمويل شخصي بجوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 5,000 دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن
بنك البحرين الوطني
( NBB )
إطلاق حملة
جديدة
للتمويل الشخصي، والتي تمنح العملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية
إجمالية تصل
قيمتها
إلى 5 , 000 دينار بحريني
وستستمر
لغاية
31 مارس 2025.
سيتمكن
كل من
يتقدم بطلب تمويل شخصي جديد أو
إضافة
على
تمويله الحالي
بمبلغ لا يقل عن 5 , 000 دينار بحريني
من الدخول
تلقائيًا في السحب. سيتم إعلان
فائزين اثنين، حيث
سيحصل
كل منهما على جائزة نقدية بقيمة 2 , 500 دينار بحريني،
بالإضافة
إلى ذلك
سيقدم
بنك البحرين الوطني أسعار فائدة تنافسية، وفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر،
وإعفاء
من
الرسوم الإدارية،
وإجراءات موافقة مبسطة، مما يجعل هذه الحملة فرصة مثالية لبدء هذا
العام بمزايا فريدة ومجزية.
وفي تعليقه على المبادرة، قال
صباح عبداللطيف
الزياني
رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «يسرنا أن نبدأ العام
بحملة
تُتيح للعملاء الحاليين والجدد الاستفادة من حلولنا
التمويلية
المتميزة،
حيث يمكنهم الاستفادة من حملتنا للتمويل الشخصي من خلال التقديم عبر تطبيق
NBB Digital
Banking
أو
من
خلال
أحد فروعنا».
يمكن للعملاء المهتمين الاطلاع على مزايا الحملة وشروطها أو التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي عبر تطبيق
NBB Digital
للخدمات المصرفية. كما يمكنهم زيارة أي فرع من فروع بنك البحرين الوطني، أو الدخول إلى موقع
nbbonline . com ، أو الاتصال على
4433 1721
لمزيد من المعلومات.
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