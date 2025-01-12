اكتتابات قياسية في دول الخليج خلال 2024 تسجيل نمو ملحوظ فـي حجم الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
شهدت أسواق الاكتتابات الأولية في الدول الخليجية نشاطاً قوياً خلال عام 2024، مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها. وبلغ إجمالي عدد الاكتتابات 53 اكتتاباً، إذ استحوذت السوق السعودية على النصيب الأكبر من الشركات المدرجة، محققةً أعلى عدد من الاكتتابات في تاريخ المنطقة، مقارنة باكتتابات العام السابق والبالغ عددها 46 اكتتاباً. وعلى الرغم من هذا الأداء القياسي، إلا أن المؤشر الخليجي سجل نمواً هامشياً للعام الثاني على التوالي، متأثراً بعدة عوامل خارجية، من ضمنها التوترات الجيوسياسية، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع معدلات الفائدة. وارتفعت عائدات الاكتتابات العامة الأولية في الدول الخليجية لتصل إلى 12.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 19.8 في المائة مقارنة بعائدات قدرها 10.8 مليارات دولار أمريكي في العام 2023، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج والبورصات الإقليمية. وتعد هذه العائدات ثاني أعلى المستويات المسجلة خلال الخمسة أعوام الماضية، على الرغم من أن معظم الاكتتابات كانت لشركات صغيرة الحجم. وبالنسبة لأداء الأسهم بعد إدراجها في البورصة، أظهرت البيانات ارتفاع اسعار 31 سهماً بنهاية العام، في حين تراجعت أسعار 21 شركة. وجاء هذا الأداء متأثراً بالعوامل التي شهدتها المنطقة. في المقابل، تميزت الشركات الرابحة بتركيزها على قطاعات متخصصة مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والرعاية الصحية والمرافق العامة، معتمدة على أساسيات عمل قوية ونمو مستقبلي واضح، بالإضافة إلى توزيعات أرباح جذابة. وشملت قائمة الشركات الرابحة بصفة رئيسية الشركات الخاصة، مقارنة بالشركات التي خضعت لعمليات خصخصة حكومية خلال الأعوام الماضية.
واصلت السعودية تعزيز مكانتها الريادية في طرح الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة خلال العام 2024، إذ شهدت 42 من أصل 53 اكتتاباً أولياً في الدول الخليجية والتي ادرجت لأول مرة في سوق نمو أو السوق الرئيسية. وعلى مستوى المملكة، برز أداء السوق الموازية «نمو» بصفة خاصة، إذ جاءت في الصدارة باستحواذها على 28 صفقة من إجمالي الإصدارات، مقابل 14 صفقة للسوق الرئيسية. في المقابل، نجحت الإمارات في الحفاظ على مركزها الريادي من حيث عائدات الاكتتابات العامة عند 6.2 مليارات دولار، إلا أن حصتها من إجمالي العائدات في الدول الخليجية تراجعت من نسبة 56.3 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 47.8 في المائة في العام 2024. كما شهدت الإمارات تراجعاً هامشياً في عدد الاكتتابات، إذ تم طرح 7 اكتتابات عامة أولية في العام 2024 مقابل 8 اكتتابات في العام 2023.
من جهة اخرى، استحوذت الشركات السعودية على نسبة 31.6 في المائة من إجمالي العائدات في العام 2024 عند 4.1 مليارات دولار، بما يتسق إلى حد كبير مع النسبة المسجلة في العام 2023 البالغة 32.0 في المائة. وتم تسليط الضوء هذا العام على جهود الخصخصة في عمان، من خلال طرح الاكتتاب العام الأولي لشركتين مملوكتين للدولة في بورصة مسقط، إذ ساهم طرح شركتي «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» و«أوكيو للصناعات الأساسية» في اجتذاب 2.5 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول الخليجية بما يمثل نسبة 19.3 في المائة من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024.
واصلت أسواق الاكتتابات العامة العالمية تراجعها للعام الثالث على التوالي، إذ انخفض كل من عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن( LSEG ) ، بلغ إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية 1 , 199 في عام 2024 مقابل 1 , 305 صفقة في العام 2023. أما من حيث العائدات، فقد بلغ إجمالي قيمة الاكتتابات المطروحة في الأسواق 112.8 مليار دولار أمريكي، بتراجع بلغت نسبته 1 في المائة مقارنة بعام 2023، ليكون بذلك أبطأ عام لأنشطة الاكتتابات العامة الأولية منذ عام 2009. وفيما يخص العائدات، تمكنت الشركات في الولايات المتحدة من جمع 31.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 54 في المائة مقارنة بالعام 2023، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام. في المقابل، شهدت الاكتتابات العامة الأولية في الصين تراجعاً حاداً، إذ بلغ إجمالي العائدات 14.4 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 71 في المائة عن العام السابق، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة في عقدين من الزمن.
ما زالت الدول الخليجية واحدة من أبرز الأسواق في العالم من حيث عائدات الاكتتابات العامة الأولية، إذ احتلت المنطقة المرتبة الرابعة عالمياً بعد الصين من حيث إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. وتبوأت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت السعودية في المرتبة السابعة، بعد اليابان. أما من حيث متوسط عائد عمليات الإدراج، فقد شهدت بورصات الإمارات زيادة ملحوظة في أحجام الاكتتابات، إذ بلغ متوسط عائد الاكتتابات العامة الأولية السبعة في العام 2024 نحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، مقابل 759 مليون دولار أمريكي في العام 2023. في المقابل، ارتفع متوسط عائد الأسهم التي تم ادراجها في الدول الخليجية ليصل إلى نحو 598 مليون دولار أمريكي في العام 2024، مقابل 124 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. وكان الطرح العام الأولي لشركة طلبات في بورصة دبي هو الأكبر هذا العام، إذ تم إدراج 20 في المائة من أسهم الشركة الأم الألمانية «ديليفري هيرو»، وجمعت الشركة عائدات تقدر بنحو 2.01 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها الحدث الأبرز في السوق هذا العام.
كما قامت مجموعة أوكيو ش.م.ع.م العمانية بإدراج وحدة الاستكشاف والإنتاج، إذ سجلت ثاني أكبر طرح في الدول الخليجية للعام 2024. وجمعت الشركة 2.0 مليار دولار أمريكي بعد إدراج حصة قدرها 25 في المائة من أسهمها، وكان هناك طلب كبير على أسهم شركة النفط العمانية التي اجتذبت طلبات بقيمة 5.4 مليارات دولار امريكي، على الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. أما في الإمارات، فقد تصدرت شركة لولو للتجزئة المرتبة التالية في قائمة الاكتتابات العامة الأولية، إذ جمعت 1.72 مليار دولار أمريكي، محققة أكبر اكتتاب عام غير حكومي في الدولة خلال السنوات العشر الماضية مع قيمة سوقية بلغت 5.7 مليارات دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالإقبال على الاكتتابات العامة الأولية، شهدت الاكتتابات العامة الأولية في الدول الخليجية زيادة ملحوظة في الطلب من قاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة، مما عزز نشاط السوق الإقليمية. وتصدر طرح مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه في السعودية قائمة الطلبات، إذ تجاوزت نسبة التغطية 119 مرة من اجمالي الأسهم المطروحة وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 91.0 مليار دولار أمريكي. وفي المرتبة التالية جاء اكتتاب شركة باركن في دبي عند 71.0 مليار دولار أمريكي، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 165.6 مرة. كما احتل طرح أسهم شركة الموسى للرعاية الصحية المركز الثالث مستقطباً 46.0 مليار دولار أمريكي، وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 102 مرة. ومن بين الشركات العشر الأولى في قائمة الاكتتابات العامة الأولية في الدول الخليجية من حيث إجمالي الطلبات، تم إدراج ثماني شركات في السعودية، بينما تم إدراج الشركات المتبقية في بورصات الإمارات، إذ تم إدراج سهم واحد في بورصة أبوظبي وآخر في سوق دبي المالي.
أما على صعيد التوزيع القطاعي، جاء قطاع الخدمات التجارية والمهنية في الصدارة، إذ شهد طرح 10 اكتتابات عامة خلال العام، من ضمنها عدد من الأسماء البارزة مثل باركن والشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) وشركة تمكين للموارد البشرية. تبعه في المرتبة التالية كلا من قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأولية، إذ شهد كلا منهما طرح 7 اكتتابات أولية. وبالانتقال إلى قطاعي الرعاية الصحية وإنتاج الأغذية فقد شهدا طرح 6 و5 اكتتابات، على التوالي. وحافظت المشاركة القطاعية على تنوعها، في ظل دخول شركات ذات نماذج تشغيلية متخصصة وفريدة إلى السوق الأولية، مما يعكس التنوع الهائل في الفرص المتاحة للمستثمرين في المنطقة. مع الطلب القوي من المستثمرين كما هو الحال في العديد من الاكتتابات العامة الأولية للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في عام 2024 واستمرار الحكومات الخليجية في الدفع نحو تنويع الاقتصاد وتعميق أسواق رأس المال، فإنه من المتوقع أن تظل الاكتتابات في العام 2025 مرنة في المنطقة. واستنادًا إلى حالة الاكتتابات العامة الأولية، هناك حوالي 40 اكتتابًا عامًا أوليًا قيد الإعداد بالفعل في الدول الخليجية، مع الإعلان عن 30 اكتتابًا عامًا أوليًا بالفعل، وتم توقيع 4 اكتتابات عامة أولية والحديث عن 6 اكتتابات عامة أولية. ومن المتوقع أن تتصدر المملكة العربية السعودية مرة أخرى من حيث حجم الاكتتابات العامة الأولية في العام 2025.
ومن بين أبرز الجهود المتوقعة خلال الفترة القادمة، يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي خططه لخصخصة الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة المشتريات الطبية نوبكو، والتي يتم الاستعداد لإدراجها قريباً. وكانت هناك أيضًا أخبار حديثة عن نية تبريد السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسعى شركات خاصة أخرى مثل طيران ناس، وشركة تابي المتخصصة في مفهوم “ اشترِ الآن وادفع لاحقاً ” ، وشركة شركة إجادة للنظم المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة القادمة. وفي أبوظبي، تشير التقارير إلى أن صندوق أبوظبي للاستثمار ADQ تخطط لإدراج شركة الاتحاد للطيران من خلال طرح عدد من البنوك المختارة لأسهم الشركة لجمع ما يصل إلى مليار دولار أمريكي. كما يتوقع أن تساهم سلطنة عمان بشكل ملحوظ في سوق الاكتتابات، إذ يسعى صندوق الثروة السيادي العماني لخصخصة نحو 30 أصلاً خلال السنوات القادمة وفقا للتصريحات في نهاية العام 2023. من ضمنها شركات مثل مجموعة أسياد العمانية والشركة العمانية لنقل الكهرباء كأبرز الأسماء المطروحة على طاولة الاكتتابات العامة في العام 2025. في المقابل، تستعد شركات أخرى في الإمارات للانضمام إلى سوق الاكتتابات العامة، مثل شركة فايف الفندقية ودبي القابضة التي تخطط لإدراج وحدتي العقارات التجارية. وتشير التقارير إلى إمكانية طرح عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة القادمة من ضمنها دوبيزل جروب، وألفا داتا التي تعمل في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وشركة الإنشاءات أليك للهندسة والمقاولات التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
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