اكتتابات قياسية في دول الخليج خلال 2024 تسجيل نمو ملحوظ فـي حجم الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬أسواق‭ ‬الاكتتابات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬نشاطاً‭ ‬قوياً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬نمو‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬وعائداتها‭. ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الاكتتابات‭ ‬53‭ ‬اكتتاباً،‭ ‬إذ‭ ‬استحوذت‭ ‬السوق‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة،‭ ‬محققةً‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاكتتابات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنطقة،‭ ‬مقارنة‭ ‬باكتتابات‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬46‭ ‬اكتتاباً‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬القياسي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المؤشر‭ ‬الخليجي‭ ‬سجل‭ ‬نمواً‭ ‬هامشياً‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬متأثراً‭ ‬بعدة‭ ‬عوامل‭ ‬خارجية،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬وتراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭. ‬وارتفعت‭ ‬عائدات‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬19‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بعائدات‭ ‬قدرها‭ ‬10‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬والبورصات‭ ‬الإقليمية‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬العائدات‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬المسجلة‭ ‬خلال‭ ‬الخمسة‭ ‬أعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الاكتتابات‭ ‬كانت‭ ‬لشركات‭ ‬صغيرة‭ ‬الحجم‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لأداء‭ ‬الأسهم‭ ‬بعد‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬البورصة،‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬31‭ ‬سهماً‭ ‬بنهاية‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬21‭ ‬شركة‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬متأثراً‭ ‬بالعوامل‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المنطقة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تميزت‭ ‬الشركات‭ ‬الرابحة‭ ‬بتركيزها‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬متخصصة‭ ‬مثل‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬أساسيات‭ ‬عمل‭ ‬قوية‭ ‬ونمو‭ ‬مستقبلي‭ ‬واضح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توزيعات‭ ‬أرباح‭ ‬جذابة‭. ‬وشملت‭ ‬قائمة‭ ‬الشركات‭ ‬الرابحة‭ ‬بصفة‭ ‬رئيسية‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشركات‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬لعمليات‭ ‬خصخصة‭ ‬حكومية‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭.‬

واصلت‭ ‬السعودية‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬شهدت‭ ‬42‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬53‭ ‬اكتتاباً‭ ‬أولياً‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والتي‭ ‬ادرجت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬نمو‭ ‬أو‭ ‬السوق‭ ‬الرئيسية‭. ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬برز‭ ‬أداء‭ ‬السوق‭ ‬الموازية‭ ‬‮«‬نمو‮»‬‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬باستحواذها‭ ‬على‭ ‬28‭ ‬صفقة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإصدارات،‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬صفقة‭ ‬للسوق‭ ‬الرئيسية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬نجحت‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركزها‭ ‬الريادي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عائدات‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬عند‭ ‬6‭.‬2‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬تراجعت‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬56‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬47‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الإمارات‭ ‬تراجعاً‭ ‬هامشياً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الاكتتابات،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬7‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭ ‬أولية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬اكتتابات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬استحوذت‭ ‬الشركات‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬31‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬عند‭ ‬4‭.‬1‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬النسبة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬البالغة‭ ‬32‭.‬0‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬وتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الخصخصة‭ ‬في‭ ‬عمان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬لشركتين‭ ‬مملوكتين‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬مسقط،‭ ‬إذ‭ ‬ساهم‭ ‬طرح‭ ‬شركتي‭ ‬‮«‬أوكيو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‮»‬‭ ‬و«أوكيو‭ ‬للصناعات‭ ‬الأساسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬اجتذاب‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬لتحتل‭ ‬بذلك‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬نسبة‭ ‬19‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

واصلت‭ ‬أسواق‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬العالمية‭ ‬تراجعها‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إذ‭ ‬انخفض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الاكتتابات‭ ‬والعائدات‭ ‬الإجمالية‭. ‬ووفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬بورصات‭ ‬لندن‭(‬ LSEG ‭) ‬،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬1 , 199‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬1 , 305‭ ‬صفقة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭. ‬أما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العائدات،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الاكتتابات‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬112‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بتراجع‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2023،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬أبطأ‭ ‬عام‭ ‬لأنشطة‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬العائدات،‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬31‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬54‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬2023،‭ ‬مسجلة‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬شهدت‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬تراجعاً‭ ‬حاداً،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬14.4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مسجلة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬71‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

ما‭ ‬زالت‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عائدات‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية،‭ ‬إذ‭ ‬احتلت‭ ‬المنطقة‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عالمياً‭ ‬بعد‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭. ‬وتبوأت‭ ‬الإمارات‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عالمياً،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السابعة،‭ ‬بعد‭ ‬اليابان‭. ‬أما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬متوسط‭ ‬عائد‭ ‬عمليات‭ ‬الإدراج،‭ ‬فقد‭ ‬شهدت‭ ‬بورصات‭ ‬الإمارات‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬أحجام‭ ‬الاكتتابات،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬عائد‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬السبعة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقابل‭ ‬759‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفع‭ ‬متوسط‭ ‬عائد‭ ‬الأسهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ادراجها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬598‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬مقابل‭ ‬124‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وكان‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬لشركة‭ ‬طلبات‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬دبي‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬ديليفري‭ ‬هيرو‮»‬،‭ ‬وجمعت‭ ‬الشركة‭ ‬عائدات‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬2‭.‬01‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬مجموعة‭ ‬أوكيو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ع‭.‬م‭ ‬العمانية‭ ‬بإدراج‭ ‬وحدة‭ ‬الاستكشاف‭ ‬والإنتاج،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭. ‬وجمعت‭ ‬الشركة‭ ‬2‭.‬0‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بعد‭ ‬إدراج‭ ‬حصة‭ ‬قدرها‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬أسهمها،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬العمانية‭ ‬التي‭ ‬اجتذبت‭ ‬طلبات‭ ‬بقيمة‭ ‬5.4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬والتوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬فقد‭ ‬تصدرت‭ ‬شركة‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬المرتبة‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية،‭ ‬إذ‭ ‬جمعت‭ ‬1‭.‬72‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬محققة‭ ‬أكبر‭ ‬اكتتاب‭ ‬عام‭ ‬غير‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‭ ‬بلغت‭ ‬5‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإقبال‭ ‬على‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية،‭ ‬شهدت‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬نشاط‭ ‬السوق‭ ‬الإقليمية‭. ‬وتصدر‭ ‬طرح‭ ‬مستشفى‭ ‬الدكتور‭ ‬سليمان‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬فقيه‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬قائمة‭ ‬الطلبات،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬التغطية‭ ‬119‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬الأسهم‭ ‬المطروحة‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬91‭.‬0‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬التالية‭ ‬جاء‭ ‬اكتتاب‭ ‬شركة‭ ‬باركن‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬عند‭ ‬71‭.‬0‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وتمت‭ ‬تغطية‭ ‬الاكتتاب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬165‭.‬6‭ ‬مرة‭. ‬كما‭ ‬احتل‭ ‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬الموسى‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مستقطباً‭ ‬46‭.‬0‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وتمت‭ ‬تغطية‭ ‬الاكتتاب‭ ‬بنحو‭ ‬102‭ ‬مرة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬الطلبات،‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬ثماني‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬الشركات‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬بورصات‭ ‬الإمارات،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬سهم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬أبوظبي‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التوزيع‭ ‬القطاعي،‭ ‬جاء‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬طرح‭ ‬10‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬مثل‭ ‬باركن‭ ‬والشركة‭ ‬السعودية‭ ‬لحلول‭ ‬القوى‭ ‬البشرية‭ (‬سماسكو‭) ‬وشركة‭ ‬تمكين‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭. ‬تبعه‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬التالية‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬قطاعي‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والمواد‭ ‬الأولية،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬كلا‭ ‬منهما‭ ‬طرح‭ ‬7‭ ‬اكتتابات‭ ‬أولية‭. ‬وبالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬قطاعي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وإنتاج‭ ‬الأغذية‭ ‬فقد‭ ‬شهدا‭ ‬طرح‭ ‬6‭ ‬و5‭ ‬اكتتابات،‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وحافظت‭ ‬المشاركة‭ ‬القطاعية‭ ‬على‭ ‬تنوعها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دخول‭ ‬شركات‭ ‬ذات‭ ‬نماذج‭ ‬تشغيلية‭ ‬متخصصة‭ ‬وفريدة‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الأولية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التنوع‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬للشركات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬واستمرار‭ ‬الحكومات‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتعميق‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬الاكتتابات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025‭ ‬مرنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬واستنادًا‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية،‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬اكتتابًا‭ ‬عامًا‭ ‬أوليًا‭ ‬قيد‭ ‬الإعداد‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬اكتتابًا‭ ‬عامًا‭ ‬أوليًا‭ ‬بالفعل،‭ ‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬4‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭ ‬أولية‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬6‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭ ‬أولية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتصدر‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬الجهود‭ ‬المتوقعة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬يواصل‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬خططه‭ ‬لخصخصة‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬العالمية‭ ‬للموانئ‭ ‬وشركة‭ ‬المشتريات‭ ‬الطبية‭ ‬نوبكو،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لإدراجها‭ ‬قريباً‭. ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬أخبار‭ ‬حديثة‭ ‬عن‭ ‬نية‭ ‬تبريد‭ ‬السعودية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬طرح‭ ‬أسهمها‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬طيران‭ ‬ناس،‭ ‬وشركة‭ ‬تابي‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مفهوم‭ ‬ “ اشترِ‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقاً ” ،‭ ‬وشركة‭ ‬شركة‭ ‬إجادة‭ ‬للنظم‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬أسهمها‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬وفي‭ ‬أبوظبي،‭ ‬تشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستثمار‭ ‬ ADQ ‭ ‬تخطط‭ ‬لإدراج‭ ‬شركة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المختارة‭ ‬لأسهم‭ ‬الشركة‭ ‬لجمع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الاكتتابات،‭ ‬إذ‭ ‬يسعى‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬العماني‭ ‬لخصخصة‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬أصلاً‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وفقا‭ ‬للتصريحات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2023‭. ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬شركات‭ ‬مثل‭ ‬مجموعة‭ ‬أسياد‭ ‬العمانية‭ ‬والشركة‭ ‬العمانية‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬كأبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تستعد‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة،‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬فايف‭ ‬الفندقية‭ ‬ودبي‭ ‬القابضة‭ ‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬لإدراج‭ ‬وحدتي‭ ‬العقارات‭ ‬التجارية‭. ‬وتشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬طرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬دوبيزل‭ ‬جروب،‭ ‬وألفا‭ ‬داتا‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وشركة‭ ‬الإنشاءات‭ ‬أليك‭ ‬للهندسة‭ ‬والمقاولات‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الحكومية‭.‬