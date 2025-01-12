((إنفستكورب)) تعلن ترقية أكثر من عشرين عضوا من فريق عملها في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الترقيات‭ ‬في‭ ‬مكتبها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

تمت‭ ‬ترقية‭ ‬21‭ ‬موظفاً،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اثنان‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬إداري،‭ ‬واثنان‭ ‬إلى‭ ‬شركاء،‭ ‬واثنان‭ ‬إلى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس،‭ ‬وأربع‭ ‬ترقيات‭ ‬إلى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مشارك،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التزام‭ ‬إنفستكورب‭ ‬بتوظيف‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬وتطويرها‭.‬

في‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تمت‭ ‬ترقية‭ ‬علي‭ ‬زينل‭ ‬ومحمد‭ ‬عامر‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬مديرين‭ ‬إداريين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمت‭ ‬ترقية‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬المناعي‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬شركاء‭. ‬وبذلك‭ ‬ترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬المديرين‭ ‬الإداريين‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المديرين‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭.‬

تأسست‭ ‬إنفستكورب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭. ‬واليوم،‭ ‬تمتلك‭ ‬إنفستكورب‭ ‬14‭ ‬مكتبًا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وآسيا،‭ ‬ويعمل‭ ‬فيها‭ ‬500‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬جنسية‭. ‬وخارج‭ ‬البحرين،‭ ‬تمتلك‭ ‬إنفستكورب‭ ‬مكاتب‭ ‬إقليمية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وأبو‭ ‬ظبي‭ ‬والدوحة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التزامها‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬يعمل‭ ‬فريق‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬138‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مكاتب‭ ‬إنفستكورب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬العارضي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإنفستكورب‭: ‬‮«‬ترقياتنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتفاني‭ ‬والتي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بترقية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬ودفع‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتنا‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬في‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬للتقدم‭ ‬الوظيفي‭. ‬أهنئ‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬ترقياتهم‭ ‬المستحَقة‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬وهم‭ ‬يتفوّقون‭ ‬في‭ ‬أدوارهم‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬توظيف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬المحليين‭ ‬يتلقون‭ ‬ترقيات‭ ‬مستحقة‭. ‬لقد‭ ‬أُسست‭ ‬الشركة‭ ‬قبل‭ ‬43‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بخمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬فقط‭. ‬إن‭ ‬رؤية‭ ‬نمو‭ ‬الشركة‭ ‬وتوسّع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقنا‭ ‬يُثبتان‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وعبر‭ ‬الشبكة‭. ‬ومع‭ ‬حلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬فرقنا‭ ‬تزداد‭ ‬قوةً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬مثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإنفستكورب‮»‬‭.‬