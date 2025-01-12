((إنفستكورب)) تعلن ترقية أكثر من عشرين عضوا من فريق عملها في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة سلسلة من الترقيات في مكتبها الرئيسي في البحرين.
تمت ترقية 21 موظفاً، بما في ذلك اثنان إلى منصب مدير إداري، واثنان إلى شركاء، واثنان إلى نائب رئيس، وأربع ترقيات إلى نائب رئيس مشارك، مما يعزز التزام إنفستكورب بتوظيف المواهب المحلية وتطويرها.
في فريق إدارة الثروات الخاصة، تمت ترقية علي زينل ومحمد عامر إلى منصب مديرين إداريين، في حين تمت ترقية أحمد عبد الرحيم وعبد الله المناعي إلى منصب شركاء. وبذلك ترتفع نسبة المديرين الإداريين البحرينيين إلى حوالي 60 % من إجمالي عدد المديرين الإداريين في المكتب الرئيسي للشركة.
تأسست إنفستكورب في عام 1982 في البحرين حيث لا يزال المقر الرئيسي للشركة. واليوم، تمتلك إنفستكورب 14 مكتبًا حول العالم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، ويعمل فيها 500 موظف من 50 جنسية. وخارج البحرين، تمتلك إنفستكورب مكاتب إقليمية في الرياض وأبو ظبي والدوحة، مما يعزز التزامها بالاستثمار في المنطقة. يعمل فريق مكوّن من 138 شخصًا في المكتب الرئيسي في البحرين وهو الأكبر من بين جميع مكاتب إنفستكورب في العالم.
في هذا الصدد، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: «ترقياتنا الأخيرة هي شهادة على العمل الجاد والتفاني والتي يتمتع بها فريقنا في البحرين. نحن ملتزمون بترقية المواهب المحلية، ودفع الابتكار، وتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق. في إنفستكورب، نحن ملتزمون بتمكين المواهب البحرينية وتوفير الفرص للتقدم الوظيفي. أهنئ جميع أعضاء الفريق على ترقياتهم المستحَقة وأتطلع إلى مشاهدتهم وهم يتفوّقون في أدوارهم الجديدة».
بدوره، قال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في إنفستكورب: «إنه لأمر رائع أن نرى العديد من أعضاء الفريق المحليين يتلقون ترقيات مستحقة. لقد أُسست الشركة قبل 43 عامًا في البحرين بخمسة أشخاص فقط. إن رؤية نمو الشركة وتوسّع أعضاء فريقنا يُثبتان العمل الجاد في البحرين وعبر الشبكة. ومع حلول عام 2025، نتطلع إلى رؤية فرقنا تزداد قوةً في عام مثير بالنسبة لإنفستكورب».
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