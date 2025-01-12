((الأهلي المتحد)) يحتفل بالفائزين في سحوبات حصادي لشهر ديسمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن البنك الأهلي المتحد أسماء الفائزين في سحوبات حصادي لشهر ديسمبر 2024، وذلك في حفل خاص أقيم في فرعه بمنطقة العدلية. ويأتي هذا الاحتفال تقديراً من البنك لولاء عملائه وثقتهم المستمرة به واختيارهم حساب حصادي، حيث يقدم هذا الحساب بعضاً من أكبر الجوائز في المملكة على الإطلاق، ويتيح للعملاء أيضاً الاستمتاع بالعديد من المزايا الفريدة.
كما شملت قائمة الفائزين لشهر ديسمبر كلاً من السيد سمير أنجنير الفائز بالجائزة الخاصة بقيمة 100 , 000 د.ب والسيد محمد فريدون لحساب حامد محمد (حساب مشترك) والسيد فخرالدين قادر علي والسيد حسنين علي مرهون، الذين فازوا بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 10 , 000 د.ب، إضافة إلى عشرة فائزين آخرين حصل كل منهم على جائزة شهرية بقيمة 1 , 000 د.ب، مما يسلط الضوء على التزام البنك بمكافأة عملائه بشكل مستمر.
تم تصميم برنامج حصادي بناءً على رأي العملاء لمكافأة العملاء بجوائز كبيرة طوال العام. وسيتم السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 1 , 000 , 000 د.ب في نهاية هذا الشهر، حيث سيحالف الحظ عميلاً واحداً للفوز بهذه الجائزة. ولزيادة فرص الفوز بالجائزة الكبرى، يُنصح العملاء بالاحتفاظ بالمبالغ المودعة للتأهل في السحب.
من خلال برنامج حصادي وعدد من المبادرات الأخرى، يعمل البنك الأهلي المتحد على تأكيد التزامه بتحقيق تطلعات عملائه، وحرصه على مكافأتهم مقابل ولائهم وثقتهم المستمرة.
MENAFN12012025000055011008ID1109082020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.