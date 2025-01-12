((الأهلي المتحد)) يحتفل بالفائزين في سحوبات حصادي لشهر ديسمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬حصادي‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فرعه‭ ‬بمنطقة‭ ‬العدلية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬تقديراً‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬لولاء‭ ‬عملائه‭ ‬وثقتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬به‭ ‬واختيارهم‭ ‬حساب‭ ‬حصادي،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ويتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬أيضاً‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الفريدة‭.‬

كما‭ ‬شملت‭ ‬قائمة‭ ‬الفائزين‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬سمير‭ ‬أنجنير‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيمة‭ ‬100 , 000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬فريدون‭ ‬لحساب‭ ‬حامد‭ ‬محمد‭ (‬حساب‭ ‬مشترك‭) ‬والسيد‭ ‬فخرالدين‭ ‬قادر‭ ‬علي‭ ‬والسيد‭ ‬حسنين‭ ‬علي‭ ‬مرهون،‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬10 , 000‭ ‬د‭.‬ب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ ‬آخرين‭ ‬حصل‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬شهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬1 , 000‭ ‬د‭.‬ب،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بمكافأة‭ ‬عملائه‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭.‬

تم‭ ‬تصميم‭ ‬برنامج‭ ‬حصادي‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬العملاء‭ ‬لمكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬بجوائز‭ ‬كبيرة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭. ‬وسيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬1 , 000 , 000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬حيث‭ ‬سيحالف‭ ‬الحظ‭ ‬عميلاً‭ ‬واحداً‭ ‬للفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭. ‬ولزيادة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬يُنصح‭ ‬العملاء‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بالمبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬للتأهل‭ ‬في‭ ‬السحب‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬حصادي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الأخرى،‭ ‬يعمل‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬التزامه‭ ‬بتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائه،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬مكافأتهم‭ ‬مقابل‭ ‬ولائهم‭ ‬وثقتهم‭ ‬المستمرة‭.‬