الرواشدة يتصدر الترتيب العام للجولة الأولى من دوري الجولف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتمت فعاليات الجولة الأولى من الدوري
الأردني للجولف 2025، أول من أمس، على ملعب نادي أيلة للجولف وسط مشاركة واسعة لنحو 41 لاعبا ولاعبة، توزعوا على مختلف الفئات بتنظيم من اتحاد الجولف.
وتناوب نائب رئيس اتحاد الجولف ناصر الشوملي ومدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة منصور الكباريتي، على توزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى.
وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي الخبرة المتراكمة لدى اللاعبين الأردنيين، مشيرا إلى أن تطوير تنظيم الدوري بشكله الحالي يكفل المزيد من التنافسية والتطوير على المستوى الفني، فيما أشاد نائب رئيس اتحاد الجولف ناصر الشوملي بارتفاع المستوى التنافسي في فعاليات الجولة الأولى، مثمنا جهود شركة واحة أيلة للتطوير في احتضان فعاليات الدوري للعام الحالي.
وفي النتائج الفنية للجولة الأولى من دوري الجولف، فاز محمد الرواشدة بالمركز الأول عن فئة المتقدمين والترتيب العام، وحل سالم العبداللات وكرستفر مورفيز بالمركزين الثاني والثالث، وفي فئة الرواد جاء إياد شحادة بالمركز الأول، يليه جو فضلي ومحسن العبدلي بالمركزين الثالث والرابع.
أما في فئة "الستيبل فورد"، فقد جاء إياد شحادة بالمركز الأول وبشار عرفه وطعمة سميرات بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب. وفي فئة الناشئين تحت 18 عاما، جاء محمد الرواشدة أولا وسالم العبداللات ثانيا ومراد الرواشدة ثالثا، ولدى الناشئات للفئة ذاتها، ظفرت ليليان مجاهد بالمركز الأول وحلت الشقيقتين ميار ولمار الشوملي بالمركزين الثاني والثالث تواليا.
وفي فئة الناشئين على ملعب الأكاديمية تحت 18 عاما، تصدر تاج عكروش الترتيب، تاركا سامويل زهو وسيمون عكروش بالمركزين الثاني والثالث، فيما جاء سند الشنواني في المركز الاول عن فئة الناشئين على ملعب الأكاديمية تحت 10 سنوات وجواد أبو محفوظ ثانيا ووليام عكروش ثالثا.
وفي الدوري الفرقي؛ حل فريق بنك الاتحاد في الصدارة، يليه فريق غرمبي غولفرز وفريق مجموعة أرض بالمركزين الثاني والثالث تواليا.
ويشهد دوري الجولف للعام الجديد، إدخال فئة جديدة في منافساته وهي "الرواد" بعد إقرار اتحاد الجولف سياسة تطوير الدوري بالتعاون مع شركة واحة أيلة للتطوير، وتضاف فئة الرواد إلى فئات النخبة والناشئين تحت 18 سنة للذكور والإناث ولاعبي الأكاديمية تحت 18 و10 سنوات) وفئة الكبار، ليصبح مجموع الفئات 6 فئات متنوعة.
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