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الرواشدة يتصدر الترتيب العام للجولة الأولى من دوري الجولف

1/12/2025 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتمت فعاليات الجولة الأولى من الدوري الأردني للجولف 2025، أول من أمس، على ملعب نادي أيلة للجولف وسط مشاركة واسعة لنحو 41 لاعبا ولاعبة، توزعوا على مختلف الفئات بتنظيم من اتحاد الجولف.
وتناوب نائب رئيس اتحاد الجولف ناصر الشوملي ومدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة منصور الكباريتي، على توزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى.
وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي الخبرة المتراكمة لدى اللاعبين الأردنيين، مشيرا إلى أن تطوير تنظيم الدوري بشكله الحالي يكفل المزيد من التنافسية والتطوير على المستوى الفني، فيما أشاد نائب رئيس اتحاد الجولف ناصر الشوملي بارتفاع المستوى التنافسي في فعاليات الجولة الأولى، مثمنا جهود شركة واحة أيلة للتطوير في احتضان فعاليات الدوري للعام الحالي.
وفي النتائج الفنية للجولة الأولى من دوري الجولف، فاز محمد الرواشدة بالمركز الأول عن فئة المتقدمين والترتيب العام، وحل سالم العبداللات وكرستفر مورفيز بالمركزين الثاني والثالث، وفي فئة الرواد جاء إياد شحادة بالمركز الأول، يليه جو فضلي ومحسن العبدلي بالمركزين الثالث والرابع.
أما في فئة "الستيبل فورد"، فقد جاء إياد شحادة بالمركز الأول وبشار عرفه وطعمة سميرات بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب. وفي فئة الناشئين تحت 18 عاما، جاء محمد الرواشدة أولا وسالم العبداللات ثانيا ومراد الرواشدة ثالثا، ولدى الناشئات للفئة ذاتها، ظفرت ليليان مجاهد بالمركز الأول وحلت الشقيقتين ميار ولمار الشوملي بالمركزين الثاني والثالث تواليا.
وفي فئة الناشئين على ملعب الأكاديمية تحت 18 عاما، تصدر تاج عكروش الترتيب، تاركا سامويل زهو وسيمون عكروش بالمركزين الثاني والثالث، فيما جاء سند الشنواني في المركز الاول عن فئة الناشئين على ملعب الأكاديمية تحت 10 سنوات وجواد أبو محفوظ ثانيا ووليام عكروش ثالثا.
وفي الدوري الفرقي؛ حل فريق بنك الاتحاد في الصدارة، يليه فريق غرمبي غولفرز وفريق مجموعة أرض بالمركزين الثاني والثالث تواليا.
ويشهد دوري الجولف للعام الجديد، إدخال فئة جديدة في منافساته وهي "الرواد" بعد إقرار اتحاد الجولف سياسة تطوير الدوري بالتعاون مع شركة واحة أيلة للتطوير، وتضاف فئة الرواد إلى فئات النخبة والناشئين تحت 18 سنة للذكور والإناث ولاعبي الأكاديمية تحت 18 و10 سنوات) وفئة الكبار، ليصبح مجموع الفئات 6 فئات متنوعة.

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