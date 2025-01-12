برشلونة يتوج بطلاً لكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد بخماسية

برشلونة يتوج بطلاً لكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد بخماسية
التاريخ
1/12/2025 11:29:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني، بعد تحقيق فوز كاسح بنتيجة 5-2 على غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد، في نهائي البطولة.
وسجل لبرشلونة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا (هدفين) وأليخاندرو بالدي، بينما أحرز لريال مدريد كيليان مبابي ورودريغو.
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