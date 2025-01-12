Monday, 13 January 2025 06:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يتوج بطلاً لكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد بخماسية

1/12/2025 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني، بعد تحقيق فوز كاسح بنتيجة 5-2 على غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد، في نهائي البطولة.

وسجل لبرشلونة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا (هدفين) وأليخاندرو بالدي، بينما أحرز لريال مدريد كيليان مبابي ورودريغو.

MENAFN12012025000072011014ID1109082002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث