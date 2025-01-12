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لبنان يتعافي

1/12/2025 11:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أ . د . محمد المصالحه






وأخيراً حسم مجلس النواب اللبناني مسألة إنتخابه رئيسا للجمهورية وإختياره بأغلبية كبيره جوزيف عون قائد الجيش رئيسا للبلاد كما حصل لعدة مرات سابقا و بعد مماحكات بين النخب السياسيه دامت اكثر من سنتين وتركت المنصب شاغراً مما شل قدرة الدوله على التعامل مع التحديات الداخليه والخارجيه.
ولاشك بأن هناك أسبابا لهذا الاخفاق في ملء الشاغر الرئاسي في كل مرة تنتهي فيها ولاية اي رئيس.
وفي قراءتنا للملف اللبناني يمكن حصر تلك الأسباب بما يلي :
١) تركيبة النظام السياسي اللبناني كما صممه آلانتداب الفرنسي عام ١٩٢٠ على أساس المحاصصه الطائفية والدينيه للمناصب الرئسيه الثلاثه وهى رئاسة الجمهوريه/ مسيحي ورئيس البرلمان/ شيعي ورئيس الحكومه/ سني. وثم توزيع المقاعد البرلمانيه حينذاك بصورة لاتعكس عدالة الثقل السكاني ولذا جاءت إتفاقية الطائف لتعدل نسبيا من توزيعة هذه المقاعد بين المكونات الإجتماعيه للشعب اللبناني .

٢ ) أما السبب الثاني فيتمثل في تدخلات الدول الإقليمية في الشأن اللبناني وإتجاهاته السياسيه وفرض املاءتها على التشكيلات الوزاريه وإنتخابات الرئاسه تارة وعلى مواقف لبنان عربيا وإقليميا تارة أخرى. ٣)الملف الفلسطيني الذي أثر بشكل حاد على الوضع اللبناني إن كان بالنسبة للداخل من حيث وجود مخيمات للاجئين الفلسطينين وحقوق الإقامة واللجوء بين سيادة الدوله وحمل السلاح ونذكر ما حصل عام ٨٥ عندما تم ترحيل قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه إلى تونس أو من حيث الخارج بخصوص سعي الفلسطينين للكفاح من أجل حقوقهم المغتصبه من جانب العدوالإسرائيلي الذي إستباح الجنوب وأقام فيه (جيب لحد) ردحا من الزمن قبل تحريره
٤) دور القوى الدوليه خاصة فرنسا والولايات المتحده والإتحاد الأوروبي التي سعت كل منها إلى تبني مواقف من لبنان وإزماته تخدم مصالح هذه الدول ولو على حساب المصلحه اللبنانيه ، ففرنسا تشد لبنان إلى مجموعتها الفرانكوفونيه وتدخلاتها في الشأن اللبناني بعد إنفجار ميناء بيروت قبل سنوات كانت واضحه عبر زيارات متتابعه للرئيس ماكرون إلى بيروت لمعالجة آثار الانفجار ومعرفة مسببيه.
بطبيعةالحال كان التنازع شديدا بين حمل السلاح من قبل حزب الله لمقاومة الإحتلال الطامع في الأرض وبين القوى اللبنانية الأخرى التى ترفض تسلح الحزب بإعتبار ذلك حقا للدولة وحدها وكونه ينتهي بتغليب رؤية الحزب على غيرها من الشركاء اللبنانيين في التعامل مع إسرائيل وماتم بإنتخاب رئيس جديد فإن لبنان أصبح أكثر تعافيا و قدرة على تجاوز الشلل الذى أصابه خلال الفتره الماضيه في مواجهة المشكلات الداخليه الحاده وكيفية التعاطى في ملف العلاقة مع الإحتلال الاسرائيلي وكذلك علاقات لبنان مع دول الإقليم والبيئة الدوليه ، وهنا نختم بالتنويه بالدور الأردني المبادر لدعم إستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخليه ومنحه الفرصه للبناء والأعمار لما خلفته الأزمات والحرب الإسرائيلية المدمره الأخيره على البلاد.


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